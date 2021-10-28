蔡英文願與習近平坐下來談 學者：對兩岸關係毫無幫助

蔡英文總統接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，證實美軍在台協訓，並表達願與中國大陸國家主席習近平坐下來談；學者嚴震生認為，蔡總統受訪內容對兩岸關係完全沒有幫助，甚至恐給北京對台動武的藉口。

美國總統拜登日前在CNN節目上表達美國對捍衛台灣具有承諾；拜登27日在東亞峰會視訊活動說，美國高度關切中國大陸在台海的脅迫與侵略行動，並重申美國對台灣的承諾「堅若磐石」。

政治大學外交系副教授黃奎博分析，最近拜登政府與蔡英文相關談話，應該是美台事先協調過才釋放訊息，主要是作為美國與中國大陸在諸多談判協商時的一些籌碼；「我們有時候不用太高興，如果是牌就可能被捨棄。」

黃奎博說，另一方面，拜登內部支持度較差，就目前美國社會氛圍，不能對中太軟弱，甚至有人要求對中國大陸更強硬，因此拜登可能以這種方式釋放出對北京的不妥協與不軟弱。

對於蔡英文證實美軍在台協訓，黃奎博與政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生都提出，蔡並沒講清楚美軍是不時來台訓練或常駐台灣，也不確定是哪種訓練；但嚴震生認為，蔡英文此時講出來可能是為讓台灣人安心，黃奎博則說，蔡英文是為釋放美國挺台的政治訊息。

不過，嚴震生指出，蔡總統證實美軍在台協訓，反而提供北京一個藉口，因為對北京而言，若外國勢力介入台灣內部事務，符合其對台的動武要件之一。嚴震生還說，蔡英文上台後兩岸關係才變得如此緊張，但她一直沒有具體想要化解緊張的作為，兩岸關係大概很難改善。

淡江大學國際事務與戰略研究所所長翁明賢表示，接續拜登與美國國務院針對防衛台灣承諾的具體展現，蔡英文藉此表達國防安全與自我防衛的能力與決心的建立，除了美國軍售強化自我防衛能力外，美台軍事合作交流是必然的趨勢。

翁明賢說，蔡英文也藉國際知名媒體報導，表示台灣維持台海和平現狀，反對中共運用武力改變現狀的「戰略清晰」思考；但台灣也願意透過交流與對話，建立信心建立措施，共同合作穩定兩岸關係。