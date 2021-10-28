邱國正：國防部長抗敵意志堅強 「部長有，誰能沒有」

針對外媒報導宣稱國軍「草莓兵」、缺乏戰鬥意志，士氣不振，難抵解放軍。對國軍有無抗敵意志，國防部長邱國正上午在立法院厲聲回應表示，「我部長有，誰能沒有」。他可以保證，國防部長抗敵意志堅強到底，「其他人說有沒有，那是你家的事，我尊重，但別在我面前討論」，一旦開打，這些議題都不會存在。

邱國正上午受邀列席立法院外交及國防委員會，以「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」為題，提出報告。邱國正回應民進黨立委劉建國質詢時，作上開表示。

邱國正表示，兵強在將，「有可勝不可敗之將，無必勝必不勝之兵」。他說，在台灣多元化社會，各種言論都可以出來，這個報導依據什麼，他不清楚，但若外媒來問他，他只講一句話：領導幹部是個關鍵。

對國軍到底有無抗敵意志？邱國正說，「我部長有，誰能沒有。同樣的，每個部隊長有，兵敢沒有？」他可以保證，「國防部長抗敵意志堅強到底，其他人說有沒有，那是你家的事，我尊重，但別在他面前討論」。

邱國正說，尤其作戰時，這些都不會存在。一旦開打，就沒有這種議題。他對自己部隊很有信心的原因，是他對領導幹部有信心，其他則要多方教育訓練，但他多年經驗是沒有不聽話的部屬，幹部教育要持續強化，基本上概念以他為準。