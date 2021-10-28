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修憲工程啟動 范雲推禁止歧視同志入憲

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委范雲今與人權、兒少、婦女推動舉行記者會倡議，除了降低修憲門檻、18歲公民權的憲改目標外，也應增補人權清單。記者吳亮賢／攝影
民進黨立委范雲今與人權、兒少、婦女推動舉行記者會倡議，除了降低修憲門檻、18歲公民權的憲改目標外，也應增補人權清單。記者吳亮賢／攝影

立法院本會期將啟動修憲工程，民進黨版的憲改草案也將送交立院黨團提案，進入審議程序。民進黨立委范雲今與人權、兒少、婦女推動舉行記者會倡議，除了降低修憲門檻、18歲公民權的憲改目標外，也應增補人權清單，其中包括揭示所有因性別、性傾向及其他因素交織的歧視或不利益皆應被禁止，並規範國家應有積極作為，消除所有歧視、促進實質平等。

范雲指出，目前已提出5個修憲草案：降低修憲門檻、18歲公民權、增補人權清單、廢考監及增設國家人權委員會和國家審計委員會、兒少不受一切形式身心暴力入憲。范雲的草案版本也增加了公民連署提案的可能性，並特別設置防衛條款，明訂憲法修正不得變更民主共和國體制、有違人權保障。

范雲表示，目前各界討論修憲大多聚焦18歲公民權、修憲門檻、廢考監，但幾年才一次的修憲契機，應該要有更廣的討論面向。她表示，我國憲法既有的權利清單並不完整，自立憲以來已74年沒有增補，為了落實兩公約、CEDAW等多個台灣已通過的國際人權公約，她提案增補人權清單，將勞動權、環境權、居住權等人民基本權利入憲，更透過明訂國家應積極作為、消除歧視，提升人權保障的力度。

台灣人權促進會專員廖欣宜強調，先有人民的政治參與，才有憲法，國家不應本末倒置，訂定遙不可及的修憲門檻，長久而言政府將脫節於委託其執政的人民，與憲政主義漸行漸遠；台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長劉志洋則呼籲，不要讓朝野支持的18歲公民權，成為此次憲改「最大共識的雞肋」，近年韓國、日本、馬來西亞等國紛紛落實青少年的投票權利，在被選舉權方面，紐西蘭台裔青年更以19歲年齡當選地方議員，但台灣國會與市議會平均年齡都超過50歲。「台灣不該仍以刻板印象標籤化青少年為不成熟、沒有社會經驗，持續限縮青年參政權利」。

婦女新知基金會資深研究員曾昭媛呼籲，期待憲法條文能更加明確界定性別平等原則意涵，揭示所有因性別、性傾向及其他因素交織的歧視或不利益皆應被禁止，並規範國家應有積極作為，消除所有歧視、促進實質平等。人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立說，應該要在憲法明文規定國家人權委員會的設置，使其作為一個三權之外、功能完全獨立的機關，對行政和立法機關提出建議，保障及促進我國人權。

人權 修憲 范雲

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