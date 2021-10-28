陳柏惟4分鐘立委畢業感言 邱國正透露曾傳敬禮訊息

遭罷免的基進立委陳柏惟今天上午最後一次在立法院外交及國防委員會質詢，他表示對自已在國家安全方面的問政有信心，不負選民付託。國防部長邱國正說，他曾和陳柏惟取得聯繫，傳了署名「邱國正敬禮」的LINE訊息給陳，內容提到：心平氣和，共同維護國家安全、社會安定、家庭安康。

陳柏惟上午在外交及國防委員會沒有質詢任何官員，而以「結業報告」為名，由他進行4分鐘的「獨白」。他以台語表示，這是他最後一次在外交及國防委員會發言，「各位備詢官員不用緊張，聽我講就好」。

陳柏惟說，他在委員會時間雖不長，不及立委一半任期，但他有自信對得起選區選民與台灣人民的期待與託付，全國關心國家安全的同胞，也對他的問政有相當信心。

陳柏惟在「選前」曾與國防部長邱國正因台語質詢爆發齟齬，被藍營列為罷免爭議之一。對陳柏惟的離開，邱國正在回應立委關切時表示，他來備詢前心情一直是保持平靜的，立委接受民意督導，對官員質詢，而官員接受質詢是天經地義的，「很心平氣和的」，他證實陳柏惟曾與他聯絡，他曾傳LINE給他：心平氣和，共同維護國家安全、社會安定、家庭安康。他還署名「邱國正敬禮」。都有憑據的。