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台南捷運蓋不蓋得成？黃偉哲：尊重需求、解決交通運輸

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲表示，興建台南捷運會以民意為基礎，真正解決都市發展交通運輸的問題。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲表示，興建台南捷運會以民意為基礎，真正解決都市發展交通運輸的問題。記者鄭維真／攝影

基隆捷運路線規畫爭議，引發台北市長柯文哲、基隆市長林右昌隔空互槓，而六都唯一沒有捷運的台南市在規畫進展上也備受關注，地方對蓋不蓋捷運看法兩極，有市民擔心捷運恐跳票。目前優先路網中，進度最快的第一期藍線預計可能在2026年動工，但綠線行經路線遭反彈，台南市長黃偉哲今受訪時表示，捷運不是為了當作政策口號，須具實用性，會尊重民眾需求，以解決都市發展交通運輸問題為目標。

台南市先進運輸系統規畫優先路網、二期路網及遠期路網，分3階段實施，優先路網是針對民眾通勤、就學、就醫、觀光遊憩各面向交通需求所規畫，目前優先路網包括第一期藍線、第一期藍線延伸線、綠線、紅線等4條路線，已獲得行政院前瞻基礎軌道建設計畫補助經費，進行可行性研究及綜合規畫作業。

地方對於蓋捷運主要分兩派意見，不少市民認為未來捷運通行後能帶來便捷的交通，但也有許多市民主張蓋捷運是「大錢坑」，且台南市區道路狹窄，對市景、交通恐「弊大於利」。南市府交通局表示，交通建設屬重大公共建設，主要是以交通便利性、非營利為目的，台灣面臨高齡化，提供最後一哩路的交通運輸服務是各縣市政府努力目標，將考量政府財政，在不排擠其他市政建設經費下穩健推動。

黃偉哲表示，捷運都還在規畫中，會尊重民眾需求並解決都市發展交通運輸的問題，「不是為了捷運而捷運，也不是為了讓捷運當作政策口號，應該是實用的」。台北市捷運路網四通八達，每天搭乘人口眾多，且還服務新北市，但捷運本業依舊虧損，即使不算建置成本，只算營運成本，北捷就已經很辛苦，所以台南會以台北市為師，審慎評估所需要的路線。

黃偉哲說，尤其台南城區較壅擠，原台南縣較地廣人稀，如何結合雙方面需求是要面臨的課題，未來設計都會以民意為基礎。每個人都希望捷運站在他家旁邊，但都不希望捷運經過他家，這也是要面臨的問題，台南沒有捷運下地條件，立體的部分要採用何種系統形式目前還有待溝通。

基隆捷運 台南

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