中二補選 陳柏惟臉書「點點名」盼團結取勝

台灣基進立委陳柏惟被罷免後，目前民進黨、基進黨將共推人選，綠營前不分區立委林靜儀、在地議員陳世凱、張家銨都被點名。陳柏惟今上午在臉書發文表示，陳世凱是好兄弟、張家銨是好夥伴、林靜儀是好姊姊，期待人選出爐後團結取勝，譜寫出三部曲的精采結局。

陳柏惟被罷免後，等中選會公告罷免結果後，補選將正式當場。醫師出身、問政辛辣的林靜儀獲得總統府資政李茂盛等人推薦，新潮流陳世凱今早也表態支持林靜儀；正國會在地議員張家銨有社團勸進，她說「沒有人可以拒絕這場仗，大家是共同聯隊不會有問題」。

陳柏惟今上午在臉書點名陳世凱、張家銨與林靜儀等人，他說陳世凱議員是好兄弟，也是最有選區選戰經驗的前輩，在他多年努力的基礎之下才有柏惟在2020的驚奇之旅；張家銨議員是好夥伴，在選區大街小巷帶我走，也代訓培養地方助理，讓他爭取到許多鄉親的認同。

陳柏惟說，林靜儀委員是好姊姊，國會團隊從人才、系統、制度都提供了非常大的協助，讓他在國防外交與醫療社福兩邊跑。

陳柏惟說，大家期待推出自己屬意的人選，同時也看到，更多人期待人選出爐後團結取勝，莫忘台中第二選區曾是被評估難以撼動的地方；他強調，希望這次選戰，各政黨都能派出更優質的人才，讓大肚溪北岸能夠譜寫出三部曲的精彩結局，因為中二值得更好；任內使出120%的力氣經營，如有需要的地方也必將全力以赴。