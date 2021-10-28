立委補選陳柏惟點評民進黨3選將 「期待團結取勝」

台灣基進立委陳柏惟遭罷免後，空出的立委席次成為各黨競逐目標，泛綠陣營的民進黨與台灣基進如何合作推出人選，引發外界關注。陳柏惟今在臉書點評民進黨中呼聲較高的台中市議員陳世凱、張家銨及前立委林靜儀等3名補選選將，他並表示，期待人選出爐後團結取勝，「莫忘台中第二選區曾是被評估難以撼動的地方」。

陳柏惟指出，陳世凱是他的好兄弟，也是最有選區選戰經驗的前輩，在陳世凱多年努力的基礎之下，才有他在2020的驚奇之旅；張家銨則是他的好夥伴，帶著他走選區大街小巷，也代訓培養許多地方助理，讓他在一年九個月裡面爭取到許多鄉親的認同；林靜儀是他的好姊姊，國會團隊從人才、系統、制度都提供了非常大的協助，讓他能夠在國防外交與醫療社福兩邊跑。

陳柏惟表示，看到大家期待推出自己屬意的人選，同時也看到更多人期待人選出爐後團結取勝，「莫忘台中第二選區曾是被評估難以撼動的地方」，他也說，希望這次選戰各政黨都能派出更優質的人才，讓大肚溪北岸能夠譜寫出三部曲的精彩結局，「因為中二值得更好」。

陳柏惟也強調，他任內使出120%的力氣經營，「如有需要柏惟的地方也必將全力以赴」。