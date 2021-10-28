快訊

毒鴛鴦網路販毒被誘捕 她亮出名片…竟是南投縣議員之女

再鬆綁！11月2日起搭雙鐵可飲食 KTV唱歌終於不用戴口罩

立委補選陳柏惟點評民進黨3選將 「期待團結取勝」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
台灣基進立委陳柏惟今出席立法院外交及國防委員會，準備進行任期內最後一次質詢。圖／翻攝自UDN直播
台灣基進立委陳柏惟今出席立法院外交及國防委員會，準備進行任期內最後一次質詢。圖／翻攝自UDN直播

台灣基進立委陳柏惟遭罷免後，空出的立委席次成為各黨競逐目標，泛綠陣營的民進黨與台灣基進如何合作推出人選，引發外界關注。陳柏惟今在臉書點評民進黨中呼聲較高的台中市議員陳世凱、張家銨及前立委林靜儀等3名補選選將，他並表示，期待人選出爐後團結取勝，「莫忘台中第二選區曾是被評估難以撼動的地方」。

陳柏惟指出，陳世凱是他的好兄弟，也是最有選區選戰經驗的前輩，在陳世凱多年努力的基礎之下，才有他在2020的驚奇之旅；張家銨則是他的好夥伴，帶著他走選區大街小巷，也代訓培養許多地方助理，讓他在一年九個月裡面爭取到許多鄉親的認同；林靜儀是他的好姊姊，國會團隊從人才、系統、制度都提供了非常大的協助，讓他能夠在國防外交與醫療社福兩邊跑。

陳柏惟表示，看到大家期待推出自己屬意的人選，同時也看到更多人期待人選出爐後團結取勝，「莫忘台中第二選區曾是被評估難以撼動的地方」，他也說，希望這次選戰各政黨都能派出更優質的人才，讓大肚溪北岸能夠譜寫出三部曲的精彩結局，「因為中二值得更好」。

陳柏惟也強調，他任內使出120%的力氣經營，「如有需要柏惟的地方也必將全力以赴」。

陳柏惟 民進黨 台灣基進

延伸閱讀

陳柏惟本屆立委生涯 最後一天立院質詢

台中立委補選 陳柏惟：組明星隊全力取勝

影／陳世凱挺林靜儀補選 張家銨:打贏選戰最重要

力挺林靜儀！中二立委補選 綠營新系議員開第一槍

相關新聞

蔡總統CNN專訪呼籲：願在習近平同意下坐下來談

蔡英文總統接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪說，她沒放棄促進兩岸關係的可能性，也願意在中國大陸國家主席習近平同意下，雙...

介紹台灣影片那麼多 獨獨就美脫口秀成功？范琪斐曝2關鍵：還有別的可賣

美國知名電視脫口秀《Last Week Tonight with John Oliver》，以詼諧的角度剖析台灣的各種風土民情，讓全世界認識台灣，影片一出引發關注，目前已經超過320萬觀看人次。

簽署六項MOU 龔明鑫：台灣與立陶宛將互設代表處

國發會主委龔明鑫率團訪問立陶宛，雙方簽署六項MOU，並從四個面向合作。龔明鑫說，希望透過這四大面向，可以成為在台灣及立陶...

力挺林靜儀！中二立委補選 綠營新系議員開第一槍

台灣基進立委陳柏惟被罷免，台中市第二選區將補選。民進黨昨通過補選徵召辦法，授權黨主席蔡英文總統徵召，下周確定人選。民進黨...

凌濤酸蔡總統：國安不能靠欺騙 否則40個堅持也不安全

針對蔡英文總統接受CNN專訪時所稱大陸對台軍事威脅與日俱增，國民黨表達高度關切。國民黨文傳會主委凌濤認為，蔡總統身為三軍...

立委補選陳柏惟點評民進黨3選將 「期待團結取勝」

台灣基進立委陳柏惟遭罷免後，空出的立委席次成為各黨競逐目標，泛綠陣營的民進黨與台灣基進如何合作推出人選，引發外界關注。陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。