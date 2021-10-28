美議員籲G20峰會邀台 外交部：將務實與美密切溝通

G20羅馬峰會將登場，美國聯邦眾議員27日致函G20輪值主席德拉吉，呼籲邀請台灣參與G20峰會；我外交部發言人歐江安表示，感謝美國國會議員支持台灣的國際參與。

歐江安說，我國政府也將繼續秉持務實態度，與美方保持密切溝通，在既有良好基礎上，持續深化台美友好夥伴關係。

美國聯邦眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）及裴利（Scott Perry）於美東時間27日聯名致函義大利總理德拉吉（Mario Draghi），呼籲德拉吉作為G20輪值主席，確保台灣有機會充分參與今年G20羅馬峰會。

聯名函也指出，台灣在全球經濟扮演重要角色，也是國際社會負責任一員，邀台參與G20峰會關乎全球利益。