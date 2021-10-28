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美議員籲G20峰會邀台 外交部：將務實與美密切溝通

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上例行新聞說明會直播
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上例行新聞說明會直播

G20羅馬峰會將登場，美國聯邦眾議員27日致函G20輪值主席德拉吉，呼籲邀請台灣參與G20峰會；我外交部發言人歐江安表示，感謝美國國會議員支持台灣的國際參與。

歐江安說，我國政府也將繼續秉持務實態度，與美方保持密切溝通，在既有良好基礎上，持續深化台美友好夥伴關係。

美國聯邦眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）及裴利（Scott Perry）於美東時間27日聯名致函義大利總理德拉吉（Mario Draghi），呼籲德拉吉作為G20輪值主席，確保台灣有機會充分參與今年G20羅馬峰會。

聯名函也指出，台灣在全球經濟扮演重要角色，也是國際社會負責任一員，邀台參與G20峰會關乎全球利益。

G20峰會 美國

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