「優於斟酌、超前部署」軍公教月退金 行政院預匡10億

年金改革後，軍公教調薪與退休軍公教脫鉤，退休軍公教退休金是「物價波動超過5％或每隔4年」，才會再斟酌狀況是否調整，行政院長蘇貞昌上午在行政院會中表示，「雖然現在物價波動還沒超過5％、4年也還沒到」，但他認為，軍公教的辛勞讓他點滴在心頭，因此希望「優於斟酌」，退休人員月退休金暫匡列10億，明年再由銓敘部、教育部、國防部，組成專業小組審查。軍公教、退休軍公教兩案一併送立院審查。

蘇貞昌今天在院會中拍板明年軍公教調薪案，軍公教調薪4％，所需經費314億元。

行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌今天在院會中針對軍公教調薪案及110年度中央政府總預算修正案裁示，事關全體軍公教人員，甚至也關係到軍公教人員薪資調整後，能刺激帶動民間企業，也能帶動調薪。

蘇貞昌說，「很多同仁知道，更多同仁不知道，我爸爸一輩子是做基層公務員，我是靠著爸爸那一份拿回來的黃顏色薪水袋長大、讀書、成長，而我媽媽是小學老師，我也是看著她的薪水袋，養活孩子們。」

他說，認認真真、本本份份地軍公教人員，靠得就是這份薪資而已，「只要我有能力，念茲在茲的是要怎樣提高軍公教人員」，來提高他們的待遇，讓他們家庭生活能更輕鬆一些，「我非常清楚那個滋味。」

蘇貞昌說，尤其在民主開放、社會透明、大家要求提高後，軍公教更辛苦，都是夜以繼日，尤其有手機後，幾乎是沒日沒夜、朝九晚五的生活。尤其是民選首長後，軍公教人員更辛苦，他從台灣尾到台灣頭，今天做到最高的行政機關，都點滴在心頭。

蘇貞昌說，這次先提高勞工基本工資、提高時薪、再提高減稅數額後，今天才提高軍公教薪資，他們以修正案提出，希望立法院也能早日通過，讓軍公教人員，從明年一月一日起，就能增加多一點收入。

蘇貞昌說，這個「多一點」是25年來最高的，過去軍公教已經好幾年沒調薪了，過去25年最高調薪也是3％，這次調整4%，是大家一起努力的成果，才能共享，感謝國人同胞一起努力，讓稅收增加、經濟成長率創11年新高，經濟基礎好，也一起努力控制好疫情，才有一點餘力，肯認軍公教同仁辛苦。

蘇貞昌進一步說，軍公教同仁夜以繼日，在防疫紓困、振興經濟等，從守住非洲豬瘟到大小政務、公務，服務無所不在，大家盡心盡力，所以希望國人同胞也能支持這一點調薪，也拜託民間企業把經濟成果與員工共享，也能看到軍公教調薪給自己員工調薪，等於把經濟成果共享，今天此案通過、送請立法院審議，希望相關部會與立法院多點聯繫，順利通過。

此外，蘇貞昌也說，在年金改革法案通過後，現職軍公教人員調薪與退職軍公教同仁已經脫勾，兩案雖然不能併再一起，但他還是覺得，經濟成長成果要與全民共享。

蘇貞昌說，退休軍公教人員一路走來的辛苦，也是全體同胞之一，過去訂定辦法時也特別提到，要物價波動超過5％，或每4年再斟酌狀況是否相當。他說，「雖然現在物價波動還沒超過5％、4年也還沒到」，但他想「優於斟酌」，讓退休軍公教同仁，退休後生活能有多一點溫暖和保障，適度給予軍公教人員，也能享受經濟成果。

本月26日主計長朱澤民帶領主計處同仁提出3％和4%軍公教調薪幅度，蘇貞昌拍板批調整4%後，連夜趕出退休軍公教人員案，並特別匡列10億元數額，作為退休軍公教人員退休金。讓兩案一併送請立法院審議，讓全民共享經濟成果。

羅秉成解釋，按照目前年金改革解釋，軍公教退撫施行細則，都有相同規定，關於軍公教退休人員調整，一個是條件、一個是期間，以此時來看，條件還沒成就（物價還沒超過5％），最近7到9月是2點多，條件還沒辦法成就；期間是每四年檢討一次，明年7月1日才會滿4年，現在還不是啟動時間。

羅秉成說，不過，除了25年來最高調幅軍公教現職待遇，經濟成果與全民分享，不能忽略退休軍公教人員過去對政府、人民的貢獻和努力，政府的態度是，這當然要尊重明年初啟動的專業評估機制，但行政院態度，從勞工基本薪資、到退休人員，要「優於斟酌」，預算執行可能是明年7月1日以後才調整，現在編列預算就要「暫時匡列10億元」，最後一定會尊重審議專業評估小組的結論，或高或低都能因應處理，這也是一種「超前部署」。