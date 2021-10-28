外交部政務次長田中光證實 明年初完成立陶宛互設辦事處

外交部政務次長田中光上午在立法院證實，我國可望在明年初在立陶宛設立辦事處，並開始運作；立國也將同時來台設立辦公室。

田中光上午受邀列席立法院外交及國防委員會，以「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」為題，提出報告。民進黨立委蔡適應質詢表示，近期有國發會訪問團訪問東歐，立陶宛也在訪問對象之列，對於外訪中的外交部長吳釗燮會否訪問立陶宛？民進黨立委趙天麟也切立國何時來台設處。

田中光表示，立陶宛沒有在吳釗燮外訪規劃當中，但國發會訪團有外交部人員陪同。

立委追問，外交部曾宣布2022年將在立陶宛設立辦事處，進度如何？田中光表示，雙邊都在積極進行，最近的將來，應該會成立。明年初應該會（成立）。地點還在尋找處理，人員編制表所需人員，目前正在徵選中。

田中光表示，我方規劃明年初讓立陶宛代表團在台灣設立，我國也將同時在立陶宛設處。兩國會同時一起成立。