聽新聞
test
0:00 / 0:00
外交部政務次長田中光證實 明年初完成立陶宛互設辦事處
外交部政務次長田中光上午在立法院證實，我國可望在明年初在立陶宛設立辦事處，並開始運作；立國也將同時來台設立辦公室。
田中光上午受邀列席立法院外交及國防委員會，以「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」為題，提出報告。民進黨立委蔡適應質詢表示，近期有國發會訪問團訪問東歐，立陶宛也在訪問對象之列，對於外訪中的外交部長吳釗燮會否訪問立陶宛？民進黨立委趙天麟也切立國何時來台設處。
田中光表示，立陶宛沒有在吳釗燮外訪規劃當中，但國發會訪團有外交部人員陪同。
立委追問，外交部曾宣布2022年將在立陶宛設立辦事處，進度如何？田中光表示，雙邊都在積極進行，最近的將來，應該會成立。明年初應該會（成立）。地點還在尋找處理，人員編制表所需人員，目前正在徵選中。
田中光表示，我方規劃明年初讓立陶宛代表團在台灣設立，我國也將同時在立陶宛設處。兩國會同時一起成立。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言