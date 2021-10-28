恐成下一個被罷免對象 林昶佐：我不會被罷免 不會擔心

台灣基進立委陳柏惟遭罷免後，無黨籍立委林昶佐恐成下一個被罷免的對象。林昶佐今在立法院受訪時表示，對於陳柏惟還沒來得及推動許多工作就被罷免，十分不捨。至於自己是否也擔心遇到同樣狀況？林昶佐則表示，「我不會被罷免，所以我不會擔心」。

林昶佐今指出，陳柏惟在立法院非常認真，但這兩年有很多重要工作，因疫情沒辦法有長足推展，都在努力防疫、紓困、振興，「他還沒能把許多重要工作大力推動的節骨眼，就被罷免，覺得蠻捨不得，又是自己好朋友」。

對於記者提問，是否擔心自己若遭罷免，可能有些工作也無法繼續推動？林昶佐則說，「因為我不會被罷免，所以我不會擔心」，他也表示，陳柏惟推動的電競產業政策及其他工作，會努力幫他在立法院持續推動，並會和一些比較年輕的立委一起合作。

至於陳柏惟下一個舞台何在？林昶佐則說，「他(陳柏惟)先休息一下吧，短短2年經歷2次選舉，加上議員那次，短短幾年經歷3次選舉，很辛苦」。對於民進黨前不分區立委林靜儀參選台中立委補選的呼聲高，林昶佐則表示，上一屆立法院曾和林靜儀共事，林是非常認真的委員，「我覺得她很適合」。