陳柏惟最後一天立院質詢 談補選「會當自己選戰在打」

台灣基進立委 陳柏惟 罷免案過關，本周為最後任期，他今出席立法院外交及國防委員會，準備進行任期內最後一次質詢。對於立委補選是否將力挺 民進黨 提名人選，陳柏惟受訪時表示，「不論誰出線，必定全力以赴，會當作自己選戰在打」。

對於記者提問，可能是最後一天進立法院，心情如何？陳柏惟說，跟往常600多天一樣，沒有特別不一樣；至於原本推動中的事情會不會交給其他立委完成，陳柏惟表示，「很多」，台灣歷史一直往前走，立法院政策也在往前走。

是否擔心無黨籍立委林昶佐也成為下一個被罷免的對象？陳柏惟則表示，「不會啦，我不擔心其他人，我現在眼前最後一件事情，就是把補選工作做完」。

民進黨昨通過補選徵召辦法，下周將確定人選，其中民進黨前不分區立委林靜儀呼聲高。對於是否將力挺林靜儀？陳柏惟先反問，「只有林靜儀嗎？聽說有好幾個」，他也表示，他上次輸給明星隊，這次要組建明星隊反擊，當然各隊會派出最強選手全力取勝，「他們(民進黨)現在是內部討論階段，不方便出意見，大家拿人選出來比較，不論誰出線，必定全力以赴，會當作自己選戰在打」。

陳柏惟也說，在補選中，基進黨一定有角色，至於最好人選是誰？他坦言，作為一個小黨，這幾年努力過程下，能夠上檯面的就只有這些政治工作者，「如果這些政治工作者，討論結果不是那麼理想，當然還是要…」話還沒說完，他便話鋒一轉地說，「2020之前這選區是被評估非常難突破的選區，現在講得派誰出來都會贏，不覺得世界怪怪的嗎？」

對於如何培養出基進的下一個陳柏惟，陳柏惟表示，基進新聞部主任張博洋在罷韓過程表現非常棒，團隊執行長李雨蓁做事非常認真細心，受到很多選民、政治工作者認同；至於2人名聲沒自己響亮，他則感嘆，「我算是特例吧，不會每個人都想走這模式，家裡被罵爆，10、20年前的事情被拿出來，選上一個不屬於你的地盤，人家隨時要把你的位置拿走」。