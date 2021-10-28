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吳釗燮將密訪歐盟？ 外交部：沒有評論

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮。報系資料照片
外交部長吳釗燮。報系資料照片

有關媒體報導外交部吳釗燮此次訪歐行將赴波蘭與比利時等地，外交部發言人歐江安今表示，對此沒有評論。

政治新聞媒體「Politico」27日報導，吳釗燮計畫前往位於比利時布魯塞爾的歐盟總部進行「非公開訪問」、作為此次歐洲行的行程之一，此舉恐怕將加劇歐盟與北京當局之間的緊張局勢。

行政院發言人羅秉成日前轉述院長蘇貞昌在院會談話指出，吳釗燮周日（24日）將出訪捷克、波蘭、斯洛伐克，但行政院之後發布的新聞稿未列波蘭。外交部日前公布吳釗燮訪歐行程，僅有斯洛伐克與捷克。

有關吳釗燮本次是否也順訪波蘭及比利時，外交部沒有評論。

歐江安指出，台灣與歐洲的關係不斷提升，各項領域均有持續拓展合作的互利契機；外交部將與歐洲國家繼續𢹂手努力，以各種可行的途徑及方式，發展更為緊密友好的關係。

此外，「南華早報」近日報導歐洲議會議員下周將組團訪台。歐江安說，接待歐洲議員來台訪問，是外交部辦理的經常性業務，在新冠肺炎疫情之前，訪賓來訪接待作業持續進行；有關媒體報導下周將有歐洲議會代表團抵台訪問，若有確定的訊息，外交部將適時說明。

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）日前宣布，將在G20羅馬峰會前召開對應會議，敦促各國對中國大陸政府採取更強硬的立場；會議定於29日舉行，邀集的知名領袖包括吳釗燮、西藏流亡政府最高行政領導人邊巴次仁（Penpa Tsering）、前香港立法會議員羅冠聰（Nathan Law）等人。

歐江安日前說明指出，吳釗燮此次訪歐行程緊湊，且須配合各國防疫相關規定，因此不克親自應邀前往義大利出席IPAC的相關活動，但將設法以電話或視訊方式向IPAC聯盟的成員致意。

吳釗燮 外交部 波蘭

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