【重磅快評】防疫新三不：不降級、不解封、不鬆綁

隨著新冠疫苗陸續抵台，預約注射已開始第十二輪登記，口罩、餐飲內用陸續放寬，國人都感覺到疫情趨緩，該是回歸正常生活的時候了，未料中央防疫指揮官陳時中鐵板一塊，在立法院答詢時說，「十一月二日還不會降級，春節再看看」。看不下去的公衛大老、首任疾管局長張鴻仁呼籲指揮中心放權，疫苗不要再搞中央集權預約接種制；前衛生署長葉金川也呼應，指揮中心的戲該散場了，「但導演捨不得散戲」。

陳時中堅持防疫指揮中心戲繼續演下去，不全然是指揮官權太大、錢太多，陳時中沉溺於權錢一把抓，捨不得放手；講得通的原因是指揮中心的法制設計不周全，權力、預算高度賦予指揮官，卻沒有相應的制衡機制；制度讓陳時中成為新威權，尾大不掉其實可預見。

中央防疫指揮中心成立法源是傳染病防治法的子法，相關部會研判傳染病疫情已危及人民健康，建請行政院開設防疫指揮中心，行政院認可後，依疫情危急程度從三級防疫中心循序開設，最初的三級開設交衛福部疾管署統籌，指揮官只是疾管署長層級。

台灣新冠疫情今春起爆發很快，指揮中心連跳兩級很快升至一級開設，指揮官改由行政院長指派衛福部長兼任；編制擴大，要權給權，要錢給錢，想曝光就曝光，指揮官在內閣的位置早在各部會之上。行政院核可設置防疫指揮中心，同法源也有解散設計，疫情趨緩後「由指揮官報請行院解散」，條文很清楚，指揮中心「營業」到幾時？指揮官說了算，行政院長不能下條子關指揮中心的門。

指揮中心關門後，所有緊急授權的「便宜行事」全都得終止，回歸體制常態，所有「緊急使用授權〈EUA〉」都需要終止，不必提呼吸器等醫材，僅是緊拽國人近兩年呼吸、作息的疫苗供應怎麼辦？現有AZ、莫德納、BNT都是以EUA身份進入台灣，沒有台灣核發的正式藥證，以後疫苗供應怎麼接上？

本土高端疫苗以「專案製造」身份交指揮中心施打，但「專案製造」是什麼？疫情趨緩、指揮中心裁撤後要不要退場？法條沒有訂明，恐怕指揮中心也搞不清楚。難怪陳時中要緊抱疫情新三不，有恃無恐一路混下去。