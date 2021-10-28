正港台灣人！ 內政部再添9名傑出高專人才歸化

內政部昨天召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過專長野生動物保育的美國籍潘先生等9位高級專業人才，歸化我國國籍。

內政部指出，自2016年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計已有209名長期在台灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化我國。

內政部表示，本次通過審查的高級專業人才共計9名，包括文化領域3名、教育領域2名、經濟領域2名、動物保育領域1名、金融領域1名。

其中美國籍38歲潘先生，現職為我國鳥類保育組織國際部主任，負責政府部門與國際NGO的專案合作計畫，積極透過各類社群媒體與國際活動，宣揚台灣保育工作，特別在去年中華鳥會遭國際鳥盟去除會籍事件，潘先生全力蒐集情資與代表談判，為台灣爭取國際地位及尊嚴，向國際鳥盟提出申訴，對推廣台灣保育工作及爭取參與國際相關組織深具貢獻。

馬來西亞籍田先生為專業電影編劇，作品曾入圍第43屆金馬獎最佳原著劇本、第26屆香港電影金像獎最佳編劇等，曾擔任文化部優良電影劇本及金馬獎的評審委員，並在世新大學教授編劇課程，為資歷豐富的傑出電影編劇人才，有助提升我國電影產業發展。

美國籍蘇先生在大學任教逾30年，深受到學生、同事愛戴與肯定，其專長英美文學、19世紀旅行文學、歐美的台灣書寫，其所出版之「李仙得台灣紀行」及「李庥與伊麗莎白·李庥宣道書信集」，為研究台灣歷史相關領域第一手資料，對台灣歷史研究深具貢獻。

內政部表示，高級專業人才歸化取得我國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障。為協助國際高級專業人才了解相關資訊，內政部戶政司全球資訊網設有高級專業人才申請歸化國籍專區（中文網址：https://www.ris.gov.tw/app/portal/763；英文網址：https://www.ris.gov.tw/app/en/763），歡迎外籍高級專業人才踴躍申請歸化成為正港台灣人，共同為台灣這塊土地齊心努力。