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龔明鑫代表台灣 捐贈立陶宛警用無人機與環保毛毯

聯合報 / 記者張加／即時報導
國發會主委龔明鑫（右2）代表我國捐贈立陶宛10架國產無人機。圖／外交部提供
國發會主委龔明鑫（右2）代表我國捐贈立陶宛10架國產無人機。圖／外交部提供

國發會主委龔明鑫率領的中東歐三國經貿投資考察團27日在立陶宛首都維爾紐斯市，代表我國政府捐贈立陶宛10架國產警用無人機及400條環保毛毯；外交部表示，期盼台立兩國的合作與交流更加密切，建立互惠共榮的夥伴關係。

外交部指出，這次台灣捐贈立陶宛國產的警用無人機，將投入協助立陶宛守衛邊境安全，並減緩其所面臨非法移民危機的壓力；另外我國所捐贈400條環保毛毯，也希望協助難民及弱勢族群抗寒。

外交部表示，立陶宛由邊境局副指揮官Vidas Macautis及維爾紐斯市副市長Tomas Gulbinas分別代表受贈，現場並有立陶宛國會副議長Vytautas Mitalas、國會友台小組主席Matas Maldeikis等11位國會議員等政要觀禮見證。

外交部說，即使面對威權國家進行政治、外交、經濟、假訊息及非法移民危機等複合式威脅，立陶宛依然堅守自由民主價值，並持續在國際場域中聲援台灣；此外，立陶宛兩度主動捐贈台灣疫苗，共計26萬劑疫苗。

立陶宛 外交部 疫苗

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