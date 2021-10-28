聽聞王必勝疑外遇 石崇良今說明第一時間為何「蛤？」

中央流行疫情指揮中心副組長王必勝遭爆與小15歲護理師不倫戀，疑似對方還替他生下一女；衛福部常務次長石崇良第一時間反應「蛤？」石崇良今天表示，過去並不了解有這樣的狀況，因此當下有這樣的反應，相信王必勝有智慧可把這事情處理妥當。

立法院衛環委員會今天邀環境保護署、衛生福利部等專題報告「我國空氣汙染防制工作現況及後續精進作為」。

石崇良說，這件事情，王必勝副組長、執行長在公務領域的表現，大家都是有目共睹，在多起的這個危機事件中，都表現非常出色，讓台灣能夠安全地度過幾次疫情大爆發的危機，大家都是應該給予肯定，至於私領域方面的問題，「那麼就留待一點時間空間，讓他來進行處理」。

電子媒體追問，當天接到媒體求證時，石崇良的第一反應是「蛤？」是否是嚇一跳？石崇良說，第一時間、一大早就是這個反應，因為確實過去並不了解這樣的狀況。所以，也滿訝異的，他相信王必勝的智慧，能夠把這個事情處理妥當。