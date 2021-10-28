簽署六項MOU 龔明鑫：台灣與立陶宛將互設代表處

國發會主委龔明鑫率團訪問立陶宛，雙方簽署六項MOU，並從四個面向合作。龔明鑫說，希望透過這四大面向，可以成為在台灣及立陶宛雙邊設立代表處前的一個里程碑。

龔明鑫27日出席台灣－立陶宛投資論壇時表示，去年新冠疫情發生後，台立雙方互相幫助，台灣捐贈口罩、立陶宛回贈疫苗。這樣「良善的循環」也從政府延伸到民間，許多台灣人透過網路捐款，來幫助立陶宛的社福機構，以表達對立陶宛的感謝；本次訪團便是希望能把這樣的良善循環進一步擴大到經貿領域。而台灣在立陶宛代表處即將成立，可作為雙方後續合作的堅實基礎。

龔明鑫說，這次訪問團將有四個面向對於台灣及立陶宛的合作從四個面向來進行，希望透過這四大面向，可以成為在台灣及立陶宛雙邊設立代表處前的一個里程碑。

針對兩國合作的四個面向，龔明鑫指出，首先是雙方技術及供應鏈的合作，這次六個MOU的簽署將會強化雙方在半導體、太空衛星、生醫領域、融資等領域的合作，以創造價值。其次為投資合作，27日兩場次的貿易投資論壇將分為五個分組，ICT與Fintech、半導體與雷射、生醫、電動車及農產品／食品，台灣在ICT產業及半導體的成就享譽全球，而立陶宛則是全球Fintech和雷射的領導者，強強合作將可以更創造雙贏；生醫部分則會強化醫材及臨床實驗的互相合作，而未來電動車的發展趨勢已經十分明顯，雙方可共同發展商機。另外立陶宛的食品在台灣享譽盛名，巧克力等等一上架都快速銷售一空，也會是雙邊合作的重點項目。

第三是貿易及採購的合作，這兩天將會有超過100場次、線上及實體的B2B商機洽談會，由於訪問團也有採購的貿易公會及通路商，對於台灣及立陶宛間建立採購機制將會有很大的幫助。第四則是融資合作，雙方也將合作促進融資合作來協助廠商的投資。