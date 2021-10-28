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力挺林靜儀！中二立委補選 綠營新系議員開第一槍

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
民進黨前立委林靜儀（右）日前在台灣基進立委陳柏惟（左）罷免投票前，力挺陳柏惟。記者趙容萱／攝影
民進黨前立委林靜儀（右）日前在台灣基進立委陳柏惟（左）罷免投票前，力挺陳柏惟。記者趙容萱／攝影

台灣基進立委陳柏惟被罷免，台中市第二選區將補選。民進黨昨通過補選徵召辦法，授權黨主席蔡英文總統徵召，下周確定人選。民進黨前不分區立委林靜儀呼聲高，獲總統府資政李茂盛等7人聯名向蔡英文推薦，新潮流系台中市議員陳世凱今早開第一槍，在臉書發文表態挺林靜儀；另一名呼聲高的民進黨正國會在地的台中市議員張家銨，26日才獲得多個團體推薦參選，黨內兩大派系新潮流與正國會在補選綠營內部角力浮上檯面。

立委陳柏惟遭罷免，台中第二選區立委補選，目前藍綠都尚未推派人選，不過民進黨前不分區立委林靜儀，徵召林靜儀出戰補選，在地民進黨市議員陳世凱，也在臉書po文表態支持。

陳世凱今天在臉書以非洲俗諺：「一個人可以走得很快，但一群人可以走得更遠。」表達對林靜儀的力挺，他表示，他認識林靜儀非常多年，林靜儀邏輯清晰，對不公義的事仗義直言，2020年卸任民進黨不分區立委後，仍持續在台中深耕基層。

陳世凱指出，他強力推薦林靜儀代表民進黨，參與這次台中第二選區立委補選，並承諾在這場立委補選中，陳世凱將會扮演強力助攻手，迎戰其他陣營推派人選。

陳世凱曾獲民進黨徵召，2014年參與台中市第二選區立委補選、2016年參與第二選區立委選舉對戰國民黨前立委顏寬恒，連二次失利，去年沒有意願再選，由台灣基進陳柏惟以刺客之姿參選，翻轉藍綠版圖。

民進黨台中市議員陳世凱（右）挺台灣基進立委陳柏惟（左），舉辦多場挺柏惟座談會。記者趙容萱／攝影
民進黨台中市議員陳世凱（右）挺台灣基進立委陳柏惟（左），舉辦多場挺柏惟座談會。記者趙容萱／攝影

民進黨 林靜儀 立委補選

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