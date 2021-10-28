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蔡總統CNN專訪呼籲：願在習近平同意下坐下來談

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

蔡英文總統接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪說，她沒放棄促進兩岸關係的可能性，也願意在中國大陸國家主席習近平同意下，雙邊坐下來談。

「我鼓勵他（指習近平）能和台灣的政府和人民有更多對話，更了解台灣，當然，台灣也會做更多來更了解中國的情況。」蔡英文說。

蔡總統說，若雙方可以坐下來暢談分歧，並嘗試達成某些讓兩岸可以和平共存的安排，她認為這是台灣人民、中國人民乃至區域民眾的期待。

「習近平真的想要一項與世界或區域眾人和平相處的關係嗎？或者他要的是所有人俯首貼耳的主宰地位，聽命於他或中國？」蔡總統表示。

蔡總統表示，「來自鄰國的威脅越來越大，（他們）越發野心勃勃和擴張主義，因此，原本他們可以接受的事情，現在可能已經無法接受了。」

蔡總統表示，她相信即便是政治體系截然不同的兩個政府，仍能在和平狀態下共存；民主有時是混亂的、對抗的，但最後總能找到最好的治理方式，及建立社會秩序的最佳方式，以所有人和平相處。

蔡總統表示，台灣一再表示想和中國大陸展開對話，這是在處理兩岸關係時，避免誤解和誤判的最佳方式。

蔡總統的任期直到後年一月，她對CNN說，首要任務包括連結世界與台灣，團結台灣人民免遭其他政府意圖分裂，「我希望他們會記住我是一個盡最大努力保護這塊土地的人，確保這塊土地更加安全和富韌性。」

習近平 台灣人

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