吳釗燮訪問捷克參議院 獲頒國際貴賓銀質獎章

外交部今天表示,外交部長吳釗燮27日應邀訪問捷克參議院,並接受參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil)親自頒發國際貴賓銀質獎章,以表揚吳釗燮在深化台捷雙邊關係的卓越貢獻,吳釗燮也和布拉格市長賀瑞普會面,雙方就衛生、教育、青年等議題廣泛交換意見,期盼未來能促成更多雙邊合作,進一步深化台捷兩國實質友好關係。

外交部表示,捷克參議院銀質獎章是15年前由前參議長Premysl Sobotka創設,每年頒發給認同捷克立國基本價值及原則,且具體實踐的各界傑出人士。韋德齊今年首度增頒2個「國際貴賓獎項」(Foreign VIP Laureates),獲獎者為吳釗燮及斯洛伐克總統Zuzana Caputova。

外交部表示,韋德齊提到吳釗燮與台灣人民兼具勇氣、關懷且願意承擔責任等令人感動的特質,並以實際行動捍衛世人所堅信的共享自由民主價值,吳釗燮對提昇台捷關係貢獻卓越,完全契合銀質獎章創立的原始宗旨,因此期盼透過授贈勳章,能讓更多人從台灣的成就獲得啟發。

外交部轉述,吳釗燮致謝辭時表示,這項榮耀屬於台灣全體2350萬人民,他並引用捷克前總統哈維爾名言:「人類世界的救贖不在他方,就在人們心中」(The salvation of this human world lies nowhere else than in the human heart);強調面對威權,堅持信念以及行動的重要性,台灣身處於對抗威權主義的第一線,會更積極捍衛自由民主制度,並協助維護全球民主、自由與人權。

外交部表示,吳釗燮獲頒獎章後,在捷克參議院與韋德齊參舉行聯合記者會,吳釗燮回答媒體提問時表示,台灣與捷克均經歷艱辛的民主進程,兩國基於民主、自由及尊重人權等共享價值,在經貿、科技、防疫、資安、旅遊、教育文化等領域發展互利互惠的關係。特別是在韋德齊率領代表團於去年9月訪問台灣後,台捷雙邊關係日益密切;我方深信,在後疫情時代,因應全球供應鏈重組議題,台捷兩國乃至台歐之間可望開展更深入、更廣泛的經貿合作及民間友好往來。

吳釗燮表示,台灣也十分感謝國際社會對於台海安全穩定的高度重視及關切,呼籲所有民主社群成員面臨威權體制的威脅恫嚇更應相互支持,團結一致,台灣作為捍衛民主自由體制的戰略前沿,我方保衛台灣的決心不會改變。

吳釗燮拜會賀瑞普時提到,國際社會對於健康與衛生議題的合作,在後疫情時代更具關鍵性,理念相近國家應加強合作,防止疫情再度擴散。我國政府與人民由衷感謝賀瑞普協助促成捷克政府今年8月贈予台灣3萬劑莫德納疫苗,台捷雙方確如賀瑞普所言,是「患難見真情」的朋友。

賀瑞普表示,他肯定台灣與布拉格市的各項合作,尤其強調雙邊青年交流的重要性,另特別表示台灣是可靠的合作夥伴,期盼雙方在現有基礎上加速擴大交流。吳部長則特別介紹外交部「台歐連結獎學金」,希望吸引更多捷克青年學子來台交流,促進台捷兩國青年彼此的認識與理解,為兩國的友誼奠定更深厚長遠的基礎。