快訊

高端獲選WHO團結試驗疫苗 專家：破除沒保護力質疑

傻交出提款卡...陳為民借演藝圈大哥錢應急 對方竟130萬領光光

三中案今宣判 國民黨相關黨產處理到哪裡了？

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
「三中案」一審宣判，案中的中影、中廣，被認定為國民黨附隨組織，黨產會處理多年，目前已和中影公司簽署行政和解契約。圖為中影八德大樓。本報資料照片
「三中案」一審宣判，案中的中影、中廣，被認定為國民黨附隨組織，黨產會處理多年，目前已和中影公司簽署行政和解契約。圖為中影八德大樓。本報資料照片

前總統馬英九遭起訴的「三中案」今天一審宣判。三中案中的中影中廣，被認定為國民黨附隨組織，黨產會處理多年，目前已和中影公司簽署行政和解契約，這是黨產條例施行以來首件以締結行政契約方式解決的黨產追徵案；中廣部分，中廣股東債權人光華投資主張黨產會處分影響其債權，提告請求撤銷處分，不久前遭台北高等行政法院判決駁回。

黨產會今年8月舉行委員會議決議，和中影公司締結行政和解契約，契約包含中影公司給付中華民國新台幣9億5千萬元等；黨產會表示，該次和解條件的基礎，是將黨產會處分中認為有價差的部分移轉國有。

中廣在2019年被黨產會認定是國民黨附隨組織，依黨產條例追徵不當黨產約77億元，處分應收歸國有，光華投資公司主張是中廣股東「好聽」等4家公司債權人，遭處分會影響債權，提告請求撤銷黨產會處分；台北高等行政法院今年8月認定光華投資並非受處分人，無權提告，判決敗訴。

至於國民黨賣給張榮發基金會的舊黨部大樓，黨產會在2018年5月4日公開調查報告，完整說明國民黨買賣國產的歷程與疑義，之後召開聽證會，再於同年7月24日作成行政處分，扣除購買房地的必要支出後，向國民黨追徵11億元。黨產會在網頁上說明，國民黨沒有打算把這筆錢繳回國庫，並向法院提起訴訟，因此黨產會將案件移送行政執行，但是2019年初遭到法院裁定停止執行。

馬英九 三中案 中影 中廣

延伸閱讀

公投與國民黨牽扯？民團：執政黨不接受不同聲音

國民黨新政綱反台獨反一國兩制 納朱立倫求同尊異

馬英九一審無罪 民進黨：三中案疑點未明

三中案馬英九批檢「政治追殺」 蔡清祥：還沒蓋棺定論

相關新聞

「連天上雲都一樣」 立委踢爆台南橋梁檢測照片涉造假

前年10月1日，南方澳跨港大橋發生崩塌事故，釀六死、13傷，也掀出台灣港務公司在事發前已多年未進行檢測爭議，交通部遂盤點...

緋聞重創防疫英雄形象 王必勝：表達深深的歉意和自責

衛福部醫福會執行長王必勝昨傳出緋聞，經沉殿一天後，王必勝於今天傍晚在臉書PO文表示，「因個人私領域事務處理不當，造成社會...

三中案今宣判 國民黨相關黨產處理到哪裡了？

前總統馬英九遭起訴的「三中案」今天一審宣判。三中案中的中影、中廣，被認定為國民黨附隨組織，黨產會處理多年，目前已和中影公...

吳釗燮捷克專題演講：捍衛民主自由決心將兩國連結

正在歐洲訪問的外交部長吳釗燮27日應邀出席捷克國家科學院（Czech Academy of Sciences）及當地智庫...

台中立委補選 藍營顏寬恒呼聲高

台灣基進立委陳柏惟遭到罷免，面對後續的補選，國民黨主席朱立倫日前曾說會尊重在地民意，黨內人士今天分析，前立委顏寬恒一家在...

蘇貞昌明拍板軍公教加薪 可望創25年最高調幅

行政院明天將宣布公務人員調薪方案，調整幅度有望超過3%，成為25年來軍公教調薪幅度最高的一次。政院官員表示，調薪是基於軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。