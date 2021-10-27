三中案今宣判 國民黨相關黨產處理到哪裡了？

前總統馬英九遭起訴的「三中案」今天一審宣判。三中案中的中影、中廣，被認定為國民黨附隨組織，黨產會處理多年，目前已和中影公司簽署行政和解契約，這是黨產條例施行以來首件以締結行政契約方式解決的黨產追徵案；中廣部分，中廣股東債權人光華投資主張黨產會處分影響其債權，提告請求撤銷處分，不久前遭台北高等行政法院判決駁回。

黨產會今年8月舉行委員會議決議，和中影公司締結行政和解契約，契約包含中影公司給付中華民國新台幣9億5千萬元等；黨產會表示，該次和解條件的基礎，是將黨產會處分中認為有價差的部分移轉國有。

中廣在2019年被黨產會認定是國民黨附隨組織，依黨產條例追徵不當黨產約77億元，處分應收歸國有，光華投資公司主張是中廣股東「好聽」等4家公司債權人，遭處分會影響債權，提告請求撤銷黨產會處分；台北高等行政法院今年8月認定光華投資並非受處分人，無權提告，判決敗訴。

至於國民黨賣給張榮發基金會的舊黨部大樓，黨產會在2018年5月4日公開調查報告，完整說明國民黨買賣國產的歷程與疑義，之後召開聽證會，再於同年7月24日作成行政處分，扣除購買房地的必要支出後，向國民黨追徵11億元。黨產會在網頁上說明，國民黨沒有打算把這筆錢繳回國庫，並向法院提起訴訟，因此黨產會將案件移送行政執行，但是2019年初遭到法院裁定停止執行。