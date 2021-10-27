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吳釗燮捷克專題演講：捍衛民主自由決心將兩國連結

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部長吳釗燮應邀請在捷克國家科學院與智庫「解析中國」合辦的研討會上發表公開演講。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮應邀請在捷克國家科學院與智庫「解析中國」合辦的研討會上發表公開演講。圖／外交部提供

正在歐洲訪問的外交部吳釗燮27日應邀出席捷克國家科學院（Czech Academy of Sciences）及當地智庫「解析中國」（Sinopsis）聯合舉辦的研討會並發表專題演講。外交部表示，吳釗燮在演說中提到捷克故總統哈維爾（Václav Havel）給後人的價值遺產正是台灣與捷克人民努力追求及捍衛的目標，台、捷雖然地理距離相隔遙遠，但共同捍衛民主與自由的決心早已將兩國緊緊連結在一起。

外交部表示，這次研討會以「邁向建設性關係：與台灣多面向交往」（Towards a productive relationship: Engaging with Taiwan in multiple domains）為主題，深入探討台灣在公民社會、全球安全挑戰等領域強化台捷合作的重要性。

外交部表示，吳釗燮在演說中指出，當前民主體制在全球各地遭受威脅，民主國家更要團結一致，相互扶持；威權政府一再妄稱獨裁體制優於民主制度，台灣就是最佳反證，他並以二戰時期姑息主義導致納粹對外擴張的歷史為例，表示面對威權主義、獨裁政體與軍事擴張，全球民主國家應該抱持堅定信心與意志，主動並積極捍衛彼此所認同的自由、民主、人權與法治價值。

外交部表示，吳釗燮另提到歐盟、四方安全對話（QUAD）、七大工業國組織（G7）等合作機制對台灣及台海安全的關注日益增加，不僅因為維護「自由與開放的印太地區」議題備受國際重視，更因為台灣在反制全球威權主義興起的工作中扮演重要角色。台灣願意與全球理念相近國家分享經濟及科技發展的寶貴經驗，強化與全球理念相近夥伴的連結，成為抗衡威權主義的一股「良善力量」。

外交部表示，這次研討會由捷克國家科學院院長杜霍索瓦（Táňa Dluhošová）及「解析中國」智庫執行長馬定和（Martin Hála）共同主持，探討與台灣發展多面向關係的重要性，包括我國在對抗假訊息及促進女性政治參與、資通訊產業、能源與醫療等領域的重要經驗。台灣民主基金會副執行長陳婉宜也以線上方式參與，分享台灣公民社會的蓬勃發展與活力。

外交部長吳釗燮演講後與現場貴賓提問互動。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮演講後與現場貴賓提問互動。圖／外交部提供

外交部 吳釗燮 捷克

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