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蘇貞昌明拍板軍公教加薪 可望創25年最高調幅
行政院明天將宣布公務人員調薪方案，調整幅度有望超過3%，成為25年來軍公教調薪幅度最高的一次。政院官員表示，調薪是基於軍公教在防疫、振興、紓困時期的辛勞，且台灣經濟成長率創11年新高，明天將由行政院長蘇貞昌在行政院會宣布。
明年基本工資確定調漲5%，蘇貞昌日前公開說明，經濟果實全民共享，軍公教待遇將往加薪方向研議，並將於明年元旦適用。人事行政總處本周已召開軍公教待遇審議委員會議，會中決定兩個不同比例的調薪方案並送行政院核定。
根根據人事行政總處資料，軍公教自1996年加薪5%後，後續調薪幅度均為3%三，且2000年以後軍公教只調薪過四次，分別是2001、2005、2011及2018年。
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