影／中二選區顏家誰來選？ 江啟臣：尊重所有當事人
立委陳柏惟罷免案通過，各黨推派誰角逐席次，備受關注。立委江啟臣今到台中豐原區進行會勘，被問及地方紅黑派希望顏寬恒出來選？江啟臣強調，尊重所有當事人，哪位人選能獲得民意支持？黨中央會審慎評估。
江啟臣今天下午到台中市豐原區會勘豐原轉運中心，回應國民黨是否希望推派顏寬恒出來競選？江啟臣回應，選舉尊重所有當事人，是否參選每人有自身考量，但選民的選擇才是最終決定。
江啟臣強調，國民黨作為政黨，要以民意之所在為最終考量，甚麼人選可以得到選民支持，黨中央會審慎評估。
至於紅黑派有無磋商？江啟臣說，這是政黨競爭，跟派系沒有直接關係，政黨競爭，最後是人民得利，能推出好人選給人民做選擇，才是民主政治最後的勝利。
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