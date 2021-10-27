防疫高雄滿意第一 北市倒數 柯文哲：台灣驚奇之島

由今周刊所做的SDGc永續城市調查今天舉辦結果公布記者會，台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、嘉義縣長翁章梁等同台出席，不過台北市僅獲得環境力評比最高，市長柯文哲會後被問及評比結果，對於高雄防疫滿意度最高，台北市防疫表現卻最後一名，對此，柯說，「台灣是一個充滿驚訝的國家」、「台灣是驚奇之島」。

這個SDGc永續城市調查結果，六都首長中，由新北市長侯友宜獲永續城市首長信任度獎，防疫表現滿意度特別獎則由高雄市獲得，對於這次的評比結果，柯文哲不論是首長滿意信任度、防疫表現都是六都最低，媒體問柯會不會傷心？柯文哲說，我只要對這種數據都⋯⋯很難判讀。

柯說，不知道指標怎麼做的。但這跟聯考一樣，很多科，「有我們擅長的科，有我們不擅長的科」，不過長期以來，每次台北市客觀指標都第一名，不過主觀指標都最後，不是一次，每一次都這樣。