永續城市頒獎 柯文哲鄭文燦同台零互動 林右昌缺席

由今周刊所做的SDGc永續城市調查今天舉辦結果公布記者會，包括台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、嘉義縣長翁章梁等同台出席，今天公布的SDGc永續城市調查，由新北市長侯友宜獲得永續城市首長信任度獎，非六都首長則是屏東縣長潘孟安、及嘉義縣長翁章梁。

另外，防疫表現滿意度特別獎則由高雄市獲得，台北市獲得環境力、新北市獲得經濟力、桃園市獲得社會力評比最高。

台北市長柯文哲致詞表示，台北市在2015年制訂策略地圖將城市願景設定簡潔的「宜居永續城市」。柯說，曾有幕僚問他，要不要訂得迷人一點，但還是以簡潔得「永續」作為台北市的城市目標，也是北市府的市政價值。並且由內而外、由公而私，北市府作為倡議者、也是領頭羊，北市府也提出2050淨零碳排，柯說，永續是落實在每一天的政策，不僅是口號。

桃園市長鄭文燦則表示，桃園在社會力面向相當突出，正因少子及老齡化是台灣的重要課題，對於如何建立起高齡友善城市，尤其桃園是全台人口成長最快的城市，這七年已經多22萬人口成長，正當全台面臨少子化，桃園的出生率也是六都第一，包括社宅政策、生育津貼、幸福家庭計畫等，桃園都走在中央政府前面坐，讓甜蜜多一點負擔少一點。

新北市長侯友宜則是請副市長劉和然代表出席領獎，劉和然說，不管有沒有得名的縣市，大家都做得非常好，都要將台灣帶往更好，劉說，台灣就是這麼小要同島一命，縣市競爭是要引導進步，背後的價值就是是合作與學習。侯市長今天不能來，不過侯市長特別叮嚀他，要聽聽各縣市做得好的，好還要更好。

至於最近因為基隆捷運議題，頻頻與柯文哲隔空互嗆的基隆市長林右昌今天缺席，副市長林永發被媒體問題，是不是怕尷尬？林永發說，因為今天議會市長施政報告，所以林市場沒有辦法請假，沒有辦法過來，這沒有什麼好尷尬的，媒體追問，「柯文哲要林右昌不要蹭聲量」，林則回應，那不是我們的問題。