名人遭換臉製作A片 林昶佐提修法加重刑期藍綠都連署

網紅小玉涉嫌利用「Deepfake」人工智慧技術，以名人臉孔製作不雅影片牟利，引發各界關注。無黨籍立委林昶佐今表示，已擬定《刑法》及《性侵害犯罪防治法》的修正案，偽造或冒用他人身分之性隱私影像，刑期5年以下，若意圖營利則加重刑期二分之一。林昶佐的提案也獲18位藍綠立委連署，今天正式提出。

林昶佐指出，近年發生多起性隱私影像外流，或以性隱私影像為威脅或恐嚇，甚至以Deepfake技術，將特定人士臉部圖像移植到AV女優上之事件。但依現行法律，無論是依妨害秘密罪、妨害電腦使用罪、散布猥褻物品罪或誹謗罪，最高刑期皆3年以下有期徒刑，甚至可易科罰金，「保護力根本不夠」。

林昶佐表示，已擬定《刑法》及《性侵害犯罪防治法》的修正案，獲跨黨派委員共同提案及連署，今天正式提出，要點包括增訂侵害性隱私罪章，未經同意外流性隱私影像，刑期1年以上7年以下，且無法易科罰金；偽造或冒用他人身分之性隱私影像，刑期5年以下，以上若意圖營利則加重刑期二分之一。若以性隱私影像威脅或恐嚇他人，根據不同意樣態，最高刑期1年以上7年以下，且無法易科罰金。

林昶佐說，過往散佈猥褻物品罪，「散佈」必須要不特定多數人或特定多數人得以共見共聞之公開狀態，但現在科技發達，無須「散佈」即可對受害者產生難以抹滅之傷害，草案中明定只要向特定人或多數人「提供」，包含特定少數人及私下一對一傳送，皆觸犯侵害性隱私罪。草案也包括法院可要求網路平台或持有人限時下架或刪除性隱私影像，媒體亦不得揭露受害人個資。法院審理該案時需採取適當的保護措施。

林昶佐表示，聯合國《消除對婦女一切形式歧視公約》，台灣已經國內法化，應該落實公約的精神，全力消弭無所不在的性別暴力侵害，無論在現實、網路或其他數位環境中發生的行為。「我會在立法院繼續努力，希望能儘速完成修法，保障所有人的權益」。