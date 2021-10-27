遭國台辦罵「背祖叛宗」陳宗彥：以身為台灣人為榮

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥日前反問「大陸是哪個國家」，引發熱議。大陸國台辦發言人馬曉光今嗆，他到底是什麼人？他的祖先為何？他的家族從哪裡來？他流淌的是誰的血？對於這種背祖叛宗的人，實在是不值得評論。陳宗彥下午透過臉書回擊，「我與我的家人都是台灣人，也以身為台灣人為榮。」

陳宗彥指出，他身上的血液來自他的父母親，謝謝父母讓他擁有熱愛民主自由人權的基因，作為一個海洋國家的子民，有來世界各國的人到此奮鬥打拚，染色體裡有著包容差異、尊重不同、疼惜弱勢、協力互助的成分，「我與我的家人都是台灣人，也以身為台灣人為榮。」

陳宗彥表示，這塊土地上流淌的許多先輩的鮮血與青春，他們為了自由民主、公平正義的不屈與勇敢，就是台灣的印記，面對威迫與欺壓，屈服與怯懦才是數典忘祖，他願意為了台灣，不斷努力、持續打拚，不是因為血統，而是因為認同。

陳宗彥也諷刺，「啊！我忘記了有人所在的地方是有網路限制，是看不到民主的方式！」