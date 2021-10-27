快訊

防疫高雄滿意第一 北市倒數 柯文哲：台灣驚奇之島

綠營誰挑戰台中二選區？黨內人士：這兩人出線機率高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭國台辦罵「背祖叛宗」陳宗彥：以身為台灣人為榮

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
內政部次長陳宗彥。圖／指揮中心提供
內政部次長陳宗彥。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥日前反問「大陸是哪個國家」，引發熱議。大陸國台辦發言人馬曉光今嗆，他到底是什麼人？他的祖先為何？他的家族從哪裡來？他流淌的是誰的血？對於這種背祖叛宗的人，實在是不值得評論。陳宗彥下午透過臉書回擊，「我與我的家人都是台灣人，也以身為台灣人為榮。」

陳宗彥指出，他身上的血液來自他的父母親，謝謝父母讓他擁有熱愛民主自由人權的基因，作為一個海洋國家的子民，有來世界各國的人到此奮鬥打拚，染色體裡有著包容差異、尊重不同、疼惜弱勢、協力互助的成分，「我與我的家人都是台灣人，也以身為台灣人為榮。」

陳宗彥表示，這塊土地上流淌的許多先輩的鮮血與青春，他們為了自由民主、公平正義的不屈與勇敢，就是台灣的印記，面對威迫與欺壓，屈服與怯懦才是數典忘祖，他願意為了台灣，不斷努力、持續打拚，不是因為血統，而是因為認同。

陳宗彥也諷刺，「啊！我忘記了有人所在的地方是有網路限制，是看不到民主的方式！」

陳宗彥 台灣人 疫情

延伸閱讀

遭國台辦批背祖叛宗！陳宗彥臉書回擊

藍委批陳其邁讓警察變管理員 內政部：請局長勇敢表達

全國孝行獎30人獲獎今表揚 暖媳婦共寢照料婆婆傳美談

機師猝死前關著檢疫 陳宗彥：請公司注意機組員身心

相關新聞

綠營誰挑戰台中二選區？黨內人士：這兩人出線機率高

台中第二選區立委陳柏惟被罷免，藍綠誰要參加補選，備受關注。民進黨今天召開中常會討論補選，前立委林靜儀、現任議員王立任、陳...

遭國台辦罵「背祖叛宗」陳宗彥：以身為台灣人為榮

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥日前反問「大陸是哪個國家」，引發熱議。大陸國台辦發言人馬曉光今嗆，他到底是什麼人？他的...

遭國台辦批背祖叛宗！陳宗彥臉書回擊

指揮中心副指揮官陳宗彥日前稱不知道「大陸」是哪個國家，引發熱議，遭中國國台辦發言人馬曉光嗆「我要問問他祖先為何？流淌的是...

永續城市頒獎 柯文哲鄭文燦同台零互動 林右昌缺席

由今周刊所做的SDGc永續城市調查今天舉辦結果公布記者會，包括台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、嘉義縣長翁...

名人遭換臉製作A片 林昶佐提修法加重刑期藍綠都連署

網紅小玉涉嫌利用「Deepfake」人工智慧技術，以名人臉孔製作不雅影片牟利，引發各界關注。無黨籍立委林昶佐今表示，已擬...

「韓國瑜條款」朱變相卡侯？侯友宜如何撕下落跑市長標籤才是難題

國民黨全國黨代表大會30日登場，有黨代表提案「黨員首次當選某公職任期規定制度化」，在當選首任公職期間不得代表國民黨參選其他公職，外界咸認是「韓國瑜條款」，但外傳黨主席朱立倫不排除藉此變相卡侯友宜，迫使侯以副手之姿，與朱搭檔爭取2024正副總統大位。對此，國民黨文傳會主委凌濤笑稱，現在最不需要的，就是這些政治紛擾。 黨代表的提案要求國民黨員首次當選某公職，不論在任或中途離任者，在其首次當選該公職的法定任期內，不得代表國民黨參選其他公職，被形容是「韓國瑜條款」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。