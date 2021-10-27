修改罷免法同意門檻 高思博：因人設事的雙標作為

「刪Q」罷免行動剛落幕，綠營人士就亟思修改選罷法，國民黨中常委高思博在臉書直播批「是因人設事的雙標作為」，與其大搞意識型態，不如先把真正不合時宜的複合式大樓相關法令先修改，避免高雄「城中城」憾事再發生。

高思博說，舊罷免法規定投票人數必須超過選舉人數的半數以上，因此被罷免的陣營會號召支持者不投票，以壓低投票數，導致罷免案很難過關。2016年時的「割藍委」行動，就因為門檻太高連署失敗，唯一被連署成功的蔡正元，最後投票也沒有通過。

時代力量因此提案廢除同意票數的門檻，採取簡單多數決，只要同意票多過不同意票，罷免即可通過；最後決議將同意票門檻改為選舉人數的25%，還是民進黨自己運用國會多數，通過的版本。

陳柏惟遭罷免後，外界指稱，若選罷法沒有修改，「刪Q」就沒事了。高思博表示，這次刪Q與新法或舊法都沒關聯，因為投票率高達51.79%，已超過半數，就算陳柏惟的「刪Q」出現在過去，也會被罷免成功。他強調，政治人物應該尊重遊戲規則，不該選輸就想翻桌，這樣不是民主，而是「以黨為主」。

綠營對於罷免案態度，高思博認為跟公投如出一轍，藍營當家時，綠營就認為門檻要放寬、應與大選同時舉辦，沒想到2018年多數公投案都過關，執政黨非但不理會、不執行，還強行修法，將公投和大選脫鉤；今年12月公投的藻礁、核四、萊豬及公投結合大選等案，就有待選民展現人民當家作主威力。

論及當前是否還有法令該修，高思博認為莫過於與高雄城中城複合大樓火警事故相關的公寓大樓管理條例、消防法，他說，其餘5都也都存在複合大樓的公安潛在危險，呼籲中央和地方政府都不要再避重就輕，應切實、積極修法。