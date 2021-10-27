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遭國台辦批背祖叛宗！陳宗彥臉書回擊

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
日本贈台第六批AZ疫苗於今日抵台，指揮中心記者會說明，左起為指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩 、指揮官陳時中 、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
日本贈台第六批AZ疫苗於今日抵台，指揮中心記者會說明，左起為指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩 、指揮官陳時中 、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

指揮中心副指揮官陳宗彥日前稱不知道「大陸」是哪個國家，引發熱議，遭中國國台辦發言人馬曉光嗆「我要問問他祖先為何？流淌的是誰的血？」指揮中心指揮官陳時中表示，「這問題淵源流長，交由他個人回答。」

中國國台辦發言人馬曉光今天嗆陳宗彥背祖叛宗，質問「要先要問問他，他到底是什麼人？他的祖先為何？他的家族從哪裡來？他流淌的是誰的血？對於這種背祖叛宗的人，實在是不值得評論。」強調是為求一官半職，所演的一場鬧劇罷了。

陳宗彥今日也在臉書上發文回應，「身上的血液來自我的父母親，謝謝我的父母讓我擁有熱愛民主自由人權的基因，作為一個海洋國家的子民，有來自世界各國的人到此奮鬥打拚，染色體裡有著包容差異、尊重不同、疼惜弱勢、協力互助的成分，而我與我的家人都是台灣人，也以身為台灣人為榮。」

甚至還在文末反嗆，「啊！我忘記了有人所在的地方是有網路限制，是看不到民主的方式！」

指揮中心近日波風不斷，除了「大陸議題」外， 副指揮官王必勝也爆出不倫戀，陳時中則表示，私領域待水落石出，目前指揮中心及醫福會仍需要他，暫無職務變動。

陳宗彥 台灣人 馬曉光

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