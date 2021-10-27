回應蔡英文公投「四個不同意」 朱立倫酸：台灣真沒力

針對年底公投，蔡英文總統號召「四個不同意，台灣不會亂下去」。國民黨主席朱立倫今回應，「如果是四個不同意，台灣真的很沒力」。

朱立倫表示，四個公投是有關食安、公民權、環境環保和能源安全問題，這四個議題是民眾關心的重要議題，民進黨憑一黨之私、意識型態，憑個人算計，想要四個不過、四個不同意，台灣真沒力，「公投結果若是同意四比零，我想台灣大家都開心」。

對於台灣民意基金會民調顯示民眾黨支持度超過國民黨。朱立倫坦言，這對國民黨是個警訊，也是他就任之初，碰到的問題，任何民調都是鞭策努力的力量；不過他也對台北市長柯文哲喊話，「柯市長我們一起來努力，針對公投一起來努力」。

朱立倫表示，從這周末開始，7個星期、七七四十九天，周末他會到凱道為公投的志工朋友們一起加油打氣。朱透露，周日也有凱道活動，但現在不該透露活動內容，相信活動精采；星期一開始黨中央會有戰車宣示，出發往南部去，當天下午屏東也有公投宣講。

此外，國台辦今天上午說，台灣沒有權利加入聯合國？朱立倫說，中華民國是聯合國的創始國，也曾經在聯合國從民國34年10月24日直到民國60年10月25日，整整26年，中華民國都是聯合國常任理事國。

朱立倫說，所以他才呼籲，不管中國大陸、還是蔡英文總統都要正視這個事實，中華民國當然有資格成為國際重要組織的成員，也當然有權利參加包括WHO、ICAO等世界有關民生議題、或民眾所關心的重要國際組織。