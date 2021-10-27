蔡英文宣示：全力以赴把這陳柏惟這一席補選贏回來

台灣基進立委陳柏惟罷免案通過。身兼民進黨主席的蔡英文總統今天在民進黨中執會前發表談話表示，關於台中第二選區的立委補選，民進黨會和基進黨共同討論，推出最好的人選，把這一席贏回來，請大家一起全力以赴。

民進黨組織部也在今天中執會提案指出，依公職候選人提名條例第十一條第五項規定，立法委員出缺補選之候選人，由主席依徵召辦法提名，經中央執行委員會同意後徵召，因此提出「民主進步黨2021年第十屆台中市第二選區立法委員出缺補選提名候選人徵召辦法（草案）」，由主席考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後決定提名事宜，提請此次中執會通過。

蔡英文表示，陳柏惟的罷免案通過大家都覺得很遺憾，近期由國民黨和親近團體發動的幾個罷免案，都不是以從政表現為前提，而是出自於政黨的好惡，甚至把罷免當作政治操作的工具，這並不是好現象。

蔡英文說，但是民進黨沒有時間惋惜，既然有人想要繼續推動罷免擾亂台灣，就要挺身而出，阻止這些亂象，關於台中第二選區的立委補選，民扥醠會和基進黨共同討論，推出最好的人選，把這一席贏回來，請大家一起全力以赴。