並立制改聯立制 民眾黨盼保障小黨席次

「並立制」下小黨缺乏席次就無法發聲的國會，是票票不等值的國會！台灣民眾黨立委蔡壁如與張其祿指出，從第十屆國會選舉的各政黨得票率來看，民眾很期待能夠制衡藍綠兩黨的第三勢力出現，目前選制卻無法充分將民眾的期待反應在立委席次上，因此將提出將國會選舉改為「聯立制」（將分區與不分區席次合併計算）的修憲提案。

提三大修憲方向

蔡壁如進一步指出，小黨因為席次不足，往往無法充分在國會上反應其對於特定議題的看法與理念、卻因為缺乏席次而沒有聲量，成為旁觀者、而非具有影響力的關鍵少數，民眾黨也將於本會期的修憲委員會中，提出並立制改為聯立制的提案。

此外，蔡壁如指出，民眾黨在修憲上還有三大方向，包括「將參選保證金調低為登記費，促進公民參與」、「調低政黨補助門檻、自得票率 3.5% 改為 2%，以利政黨公平競爭」、「通過地方首長共同推薦候選人制度，排除贏者全拿的困境」等。

小黨國會席次遭剝奪

目前台灣立委選舉採行「單一選區兩票並立制」，計算上將分區與不分區立委席次分開計算，容易導致單一黨派席次過半、小黨遭壓制的問題，台灣民眾黨則主張採行較有利小黨生存的「聯立制」，以政黨得票率分配國會總席次，扣除當選的區域席次後，才是不分區的席次數。

張其祿解釋，2020 年民眾黨得票率 11.2%，但在並立制下，於立院 113 席立委中，僅有 5 個席次，痛心「票與席次不等值」的狀況，並提到，若改為聯立制，台灣民眾黨至少會擁有 13 席的立委席次，認為現行制度「沒收」了民眾黨 8 席的立委席次，是「非常奇怪、不公平、不公正的席次」

修憲案應審慎討論

至於目前各政黨意向相近的修憲提案，蔡壁如針對廢考、監一案呼籲，民進黨目前提案，在廢除監察院後，改在國會設置監察使，並未考慮到五院體制效率不彰的問題，應提升國會調查權與聽證權的監督權力，避免架空監察權，甚至將監察權掌握在總統手上。

在降低修憲門檻方面，張其祿指出，目前修憲太過困難，此提案應是各政黨間的共識，適度降低修憲與複決門檻，可以讓民眾更直接地參與修憲，也應研擬讓人民提案修憲的空間，才能還政於民。

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