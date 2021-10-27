檢方控中視交易「利益失衡」 法官駁：只有余建新要買

前總統馬英九參與「三中案」中視股權交易，被控造成4.9億元損失，成為證交法背信罪被告，台北地院判馬無罪。合議庭認為，馬雖曾介入協調，但主張不能違法，又多次與律師確認交易合法性，自訴訟中脫身。

廣電法2003年12月24日修正、2003年12月26日生效，依規定，政府、政黨應退出媒體，法律修正是基於肅清媒體環境、維護新聞自由的公共利益而為，中投則有基於企業社會責任限時遵守的義務。

合議庭說，中投委請律師出具的法律意見，包含防止遭罰鍰、避免廢止執照，如果未在時限內將媒體出售，事後得否換照，更有問題，如果沒有了電視執照，中視就沒有繼續營業的可能，張哲琛、汪海清的答辯合理。

判決說，2005年的時候，除了中時集團前董事長余建新一人之外，其餘沒有人有意願購買中視，負責處理中視交易案的律師是李永然。

合議庭經取捨證據後認為，李永然討論中視交易案時曾說過「只有一個買主，只有一個買主，就是他(余建新)！」，還說「別人的買主都是我們弄出來的空氣」等，並不像檢察官所舉證所稱交易風險與利益間已經嚴重失衡。

判決書指出，馬英九雖曾於談判過程中介入雙方協調，但馬在會議最終只表示「我想不管怎麼樣，現在一定要找出一個方法，雙方可以接受，就是基本上不違法，然後能夠走完的，就這麼簡單嘛，是不是」等，馬英九對交易案的談話，多屬於抽象的原則性指示。

判決說，馬英九另在會談中，多次與律師確認交易方案的合法性與否，難以認定馬英九有命令張哲琛、汪海清行違法之實，也難以認定張哲琛、汪海清曾曲意順從馬英九去賤賣中視。