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小黨立委席次遭沒收 民眾黨提修憲促「三足鼎立」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立法院黨團今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
民眾黨立法院黨團今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

立法院修憲委員會正式啟動，各黨團將陸續提出修憲版本。民眾黨團幹事長蔡壁如今表示，目前立委選舉採「贏者全拿」的「並立制」，沒收小黨立委席次，應嘗試「聯立制」，讓第三勢力能制衡藍綠，達到三足鼎立；民眾黨立委張其祿也說，修憲提案應趕快議決，力拼本會期送出立法院，「藍綠不要再打假球」。

蔡壁如指出，目前立委選制中，藍綠兩大黨獲得比得票率更多的超額席次，反觀小黨雖然在政黨票得票比例不低，但獲得的席次相當少，被選制阻礙發展，導致在立院中沒有聲量，無法成為有制衡作用的「關鍵少數」，也產生「票票不等值」的現象，應嘗試「聯立制」，避免中道力量的民意被沒收。

蔡壁如表示，為讓選制更公平，促進政黨政治，民眾黨團提出修法三大方向，將保證金改為較低額的登記費，促進公民參政意願；降低政黨補助款門檻，將得票率3.5%門檻下修到2%；透過共同推薦候選人制度，排除贏者全拿的困境。另針對廢考監議題，目前民進黨提出「廢除監察院，改在國會設置監察使」，未考量到五院體制效率不彰問題，應實質提升國會「調查權」、「聽證權」等監督權力，否則只是複製另一個監察院到國會底下，形同架空監察權，甚至還將監察權掌握在總統手上。

張其祿表示，目前修憲若要成案，需要85名立委出席、64名立委同意後送出國會，並需要965萬張同意票才會通過，大於歷年總統當選的得票數，「高門檻讓人民、小黨立委成為旁觀者」，應適度降低修憲及複決門檻，並研擬讓人民直接提案修憲，才能達到還政於民的目標。

修憲 蔡壁如 民眾黨

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