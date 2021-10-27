布林肯支持我參與聯合國體系 民進黨：感謝美堅定支持
美國國務卿布林肯發布聲明，支持台灣參與聯合國體系。民主進步黨發言人謝佩芬今天表示，民進黨感謝美國對台灣參與聯合國體系的堅定支持，我們期待台灣能透過參與聯合國等國際組織，為世界貢獻一份心力。
謝佩芬說，台灣在民主法治、人權保障、高科技經濟、公衛醫療等領域的重要角色，全球有目共睹，因此今年聯合國大會開議期間，台灣的十四個邦交國以及日本，以多元形式為台灣發聲。布林肯本次在聲明中更指出，「台灣有意義參與聯合國體系不是政治議題，而是務實議題」，並鼓勵所有聯合國會員國共同支持台灣強健、有意義參與聯合國體系及國際組織。由此可見，台灣有意義參與國際組織，已經是美國、日本等理念相近國家的共識。
謝佩芬表示，中國長期援引聯合國大會第2758號決議，阻撓台灣參與國際組織；然而在該決議通過滿50週年前夕，美國國務院亞太副助卿華自強公開批評中國「誤用」2758號決議來排除台灣，多位美國國會重量級議員也發表聲明，指控北京長年曲解2758號決議，可見美國行政與立法部門對台灣的堅定支持，並公開導正中國錯誤援引該決議的作為。
謝佩芬指出，台灣政府與民間團體長期致力於有意義參與聯合國等國際組織，美國國務卿布林肯此次以正式聲明公開支持台灣，並鼓勵更多國家共同支持台灣，意義非凡，民進黨更深表感謝。
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