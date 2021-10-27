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陳明文盼嘉義合併與新竹同步 黃敏惠：對嘉巿有利會支持

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠認為合併升格議題，國家應整體考量，只要對嘉市有利，「我一定舉雙手大力支持」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠認為合併升格議題，國家應整體考量，只要對嘉市有利，「我一定舉雙手大力支持」。圖／嘉義市政府提供

新竹合併升格議題，立法委員陳明文昨天質詢要求嘉義與新竹同行，最重要全台應有整體一致行政層級；嘉義市長黃敏惠今天對此說，國家應整體考量，「不是為了升格而升格，也不是為合併而合併」，只要對嘉市有利，「我一定舉雙手大力支持」，要符民意、有配套，太多政治算計沒有用。

陳明文昨天表示，新竹縣市合併升格，不願「新竹先行」，嘉義也要求「與新竹同行」，但若行政院修改地方制度法第4條的升格人口數限制，那新竹、嘉義和彰化都會提出升格，政院都同意就將有9個直轄市，比一般縣市多，這真的有合理嗎？他真正訴求為「縣市平權、國民平等」，建議行政院應該全面檢討行政區劃。

黃敏惠認為，國家應該是有整體的考量，此部分陳明文的看法是沒有錯的，應要有國家的一個高度，「不是為了升格而升格，也不是為合併而合併」，必須要從國家區域考量。

黃敏惠說，雲嘉南是台灣的穀倉，經濟卻是台灣的谷底，「有沒有人看到我們這麼辛苦？」希望嘉義市成為西部走廊的新都心，相信一直不斷地茁壯才能夠帶動，但說真的嘉市還不夠，盼中央能挹注更多資源能看到這一塊，讓最認真最努力穀倉、能有最好的發展；花東有花東條例，離島有離島條例最辛苦的雲嘉南希望無論如何，對嘉市發展，或對鄰近縣市發展有利的，「我一定大力支持」。

黃敏惠強調，合併之前必要的是合作，彼此真心的合作最重要，否則單純為了升格而升格、或者為了任何考量，到最後受害最大的是地方發展，未來如何合併，只要對嘉市有利，「我一定舉雙手大力支持，我相信這也是人民共同最大的期待」，且民意、配套才是最重要，太多政治算計沒有用。

新竹 嘉義 黃敏惠

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