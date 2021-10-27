善化圖書館可能遷移 國民黨善化黨部舊址是選項

台南市善化區圖書館不敷使用及有安全疑慮，地方爭取遷移，今上午會勘相中的原國民黨善化區黨部舊址及開發中的南科特定區（F 、G），全案仍存變數。

善化圖書館位於善化公有市場3、4樓，使用率高，已不敷使用，且圖書館在菜市場樓上，除出入複雜，更有安全疑慮，地方爭取遷移呼聲不斷，市府表達「不反對」立場。

立委郭國文今與市議員林志展，邀教育部終身司、南科管理局、市府文化局及善化區公所等前往原善化圖書館及建議規畫新館址現勘。

郭國文表示，善化圖書館自民國93年啟用，已有17年，然圖書館位市場上層樓，民眾進出不便且衛生環境堪憂。

郭國文也提到，圖書館現址曾經發生過大火，且建物本身已老舊、不敷使用，隨著善化人口快速成長，南科園區迅速發展，應提供地區民眾一個優良完善圖書環境，隨後一行人也前往圖書館遷移合適地點勘查。

其中一處位於善化衛生所旁，郭國文表示，此處為國民黨台南市善化黨部舊址，位市中心，除地理位置優勢，該址占地2400平方公尺，符合直轄市立圖書館設置分館應達1800平方公尺基準，同時可解決停車問題，活化閒置已久建物。

另處則位在南科FG開發區，整區面積100.13公頃，其中公園用地1.4公頃，若要規劃作為圖書館使用，面積約為9000平方公尺，由於FG屬於開發區，若要建置圖書館最快在113年可開始進行。