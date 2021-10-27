影／並立制改聯立制 民眾黨盼修憲扶植第三勢力
朝野各政黨近來針對修憲提出方案，民眾黨立委蔡壁如、張其祿今提出區域立委選舉「並立制」改為政黨比例的「聯立制」，符合實際得票率的民意反應，也可讓制衡藍綠的第三勢力出現。
蔡壁如表示，目前修憲最有共識的是下修選舉權到18歲，動保路線、廢考監等各黨都有提出版本，民眾黨最想提出區域立委「聯立制」來改正贏者全拿的「並立制」，就像執政黨蠻橫提出的萊豬政策、疫苗政策等都是「並立制」所產生的缺點，立委選舉上次政黨票得票率事實上是民進黨、國民黨、民眾黨三分天下的狀況，但民進黨的席次卻囊括54％。
張其祿表示，這是得票與當選席次不等值的狀況，依政黨票比例，民眾黨至少有13席立委席次，足足比現在多了8席，這是非常奇怪且不公平的選制。
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