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影／民眾黨批政府基隆輕軌做半套

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠（中）、蔡壁如（左）今天質疑交通部基隆捷運方案高達425億，還不包括八堵到基隆段，批評這是半套的捷運。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委邱臣遠（中）、蔡壁如（左）今天質疑交通部基隆捷運方案高達425億，還不包括八堵到基隆段，批評這是半套的捷運。記者潘俊宏／攝影

民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如今天質疑交通部基隆捷運方案高達425億，還不包括八堵到基隆段，批評這是半套的捷運，讓基隆捷運爭議持續延燒。

蔡壁如表示，基隆捷運經費從蔡英文總統在前瞻計畫就說要以80億打造從基隆到南港展覽館的基隆輕軌，2019年又改為獨立雙軌系統，跟台鐵貨車共用路線，經費改為104億多，2020年又改不跟台鐵共軌，但總經費翻倍改250億，2021年的輕軌系統改為中運量，延伸到南港站，經費又翻倍來到425億元，但捷運只蓋到八堵而已。

邱臣遠表示，其實捷運到基隆火車站最方便，若只到八堵站就是做半套，蔡政府與林右昌都說八堵到基隆段要聽地方意見是選前騙票選後跳票，希望林右昌市長能明確表態何時動工，路線何時可確定。

基隆捷運 基隆輕軌 蔡壁如

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