為何頻拋「合併升格」？拆解林智堅、林右昌的三大盤算

上個月，新竹市長林智堅拋出「大新竹」合併議題，引發熱議；本月19日，基隆市長林右昌又提出基隆轄區重劃的兩大縣市合併方案。為何首長接連拋出「縣市合併」議題？其實背後有這三種思考。

拆解「縣市合併升格」主張，首長們背後的三大盤算，不外乎「搶錢」「搶人」「搶舞台」。

一、爭取更多資源：錢多好辦事

首先，要談縣市合併升格，一定會談到「錢」，畢竟擁有更多資源好辦事。

依據我們國家現行的財政劃分，光是六都就已經常常沒有足夠資源可以拓畫行政的藍圖，更甭提其他人口、資源本來就少的縣市。

有些縣市，當初成立就讓中央劃定為「農業縣」，使得他們如今得承受台灣產業轉型過程中的痛處，卻沒有得到相對應的好處。

嘉義縣就是受困於過去遭定位為農業縣，苦於自身財源不足，因而積極改善最明顯的例子。

為了「自救」，歷任嘉義縣長都努力替嘉義縣尋找、開拓新的產業機會，近期陸續招商並運作的大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區，都是為嘉義縣創造新的可能。

也是因為如此，嘉義縣在《遠見》今年度總體競爭力的數據評比中，財政面向的「縣市自籌財源比例」進步顯著，也連帶提升他們在該項目的排名一口氣躍升了11名。

二、搶人爭位：六都宛如「地方諸侯」，有機會問鼎總統大位

無論是林智堅或林右昌所提出的重劃願景中，擴大縣市政府的治理範圍都是重要的基礎。

縣市擴大治理範圍，理由可以有很多種：生活圈、產業圈……。

但各縣市要看的並不是土地範圍面積多大，愈大愈好；而是在這片土地上生活的「人」。

在台灣少子化、人口減少的關鍵時刻，人口數量的多寡會成為未來縣市治理最重要的資源，縣市不論是層級或福利，也都跟自身的人口數有關。

更直白地說，對首長而言，統管的縣市擁有愈多人口，首長就愈有「政治影響力」。

以日本為例，像是如今的「東京都知事」小池百合子，就因為統管範圍龐大、人口又眾多，足以影響國政的各個層面。所以她對許多國家政事也都有一定程度的話語權，甚至日本法令中也是如此「優待」東京都的地位。

看回台灣，在我們地方自治的制度中，擁有最多資源與人口的往往都集中在六都，等同台灣現今最強而有力的「地方諸侯」。

像是人口最多的縣市就是新北市，因此以政治層面而言，侯友宜的影響力很大，凡是他說的話都足以影響中央層級政策的方向。

另外，能在全國首都、台北市長選舉中勝出的柯文哲，同樣也在各項政治議題上有一定的影響力。

因此對縣市首長來說，如果有更進一步的想法，那勢必至少得挑戰並當選「六都」的首長一職，才有資格挑戰中央層級的更高位。

歷任總統，不論是蔡英文、馬英九或陳水扁，至少都曾挑戰過雙北層級選戰，才有機會問鼎總統大位。

三、任期考量：屆滿不能連任，往哪尋找政治舞台？

「任期」是政治工作者最為辛苦，卻也不得不面對的挑戰。

不論是林智堅或林右昌兩位市長，任內表現屢屢獲得市民的肯定，但最多只能連任二屆、最多8年，未來倘若又要重新再當選，至少得隔一屆以上。

基隆市長林右昌近日又拋出縣市合併的議題，引起政壇熱議。（基隆市政府提供）

如今政壇也不是沒有「回鍋」成功的例子，像是澎湖縣長賴峰偉、嘉義市長黃敏惠，過去都曾任該縣市首長，隔了幾年又回鍋。

但對首長來說，除了在該縣市連任成功，屆滿後該何去何從？政治路很可能就到這裡。

如果想要繼續往上，就得挑戰「六都」，不然就是受中央徵召「入閣」，擔任中央部會層級的首長，以磨練、培養中央行政經驗。

除了替自己的未來仕途煩惱，縣市首長們還需考量幕僚團隊該往何處安置。

倘若沒有公職位可以給幕僚擔任，未來打選戰、處理事務還能找誰呢？因此替身邊的幕僚尋求下一個職位，也是政治人物需要嚴肅面對的課題。畢竟對幕僚而言，倘若跟著你沒有未來，就不會有人願意幫你。

因此，一旦該縣市經過重劃，原先的任期就不算數，現任屆滿者也都可以繼續參加下一屆的選舉。對地方層級的選戰而言，現任者往往都有爭取連任的優勢，這也是主張縣市合併升格的關鍵盤算。

綜上所述，綜觀各地縣市合併、升格等議題如此熱門，再到國土規劃都能看見有不同的意見，顯示這項議題頗受國人與政壇的重視，但整合各方意見並不容易。

期盼未來中央與立院能統一各方意見，替未來的台灣縣市拓劃出更全面而合理、符合未來治理願景的新方案。

（文 / 馮紹恩 本文出自2021.10.22《城市學》網站，未經同意禁止轉載。）