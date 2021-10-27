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第七都在哪？朝野立委喊出「大彰化」升格

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委黃秀芳等人今天召開「團結彰化地方力量、升格帶動中部起飛」記者會，集結前縣長翁金珠和彰化地方民代出席呼籲中央，讓大彰化升格來帶動中部起飛。記者邱德祥／攝影
民進黨立委黃秀芳等人今天召開「團結彰化地方力量、升格帶動中部起飛」記者會，集結前縣長翁金珠和彰化地方民代出席呼籲中央，讓大彰化升格來帶動中部起飛。記者邱德祥／攝影

新竹市長林智堅拋出合併升格議題後，彰化縣也喊出升格，彰化朝野立委與前縣長翁金珠等人今指出，彰化是最有條件升格縣市，人口數已達地制法125萬元升格為直轄市要件，不必修法、不必合併，就能原地升格，「讓大彰化升格來帶動中部起飛。」

翁金珠、民進黨立委黃秀芳、陳秀寳、陳素月、國民黨立委謝衣鳳和民進黨彰化縣議會黨團、學者專家等人今天喊出「團結彰化地方力量、升格帶動中部起飛」，彰化縣升格直轄市促進會籌備會也已成立。

黃秀芳指出，升格議題攸關發展，要讓地方連署聲音被中央看到，其他縣市都在談升格，「但彰化最夠格」。

翁金珠說，彰化縣人口超過125萬人， 製造業相關場所、從業人員全國第7名，生產總額占全國第10名，傳統產業是第3，且有300年建縣歷史，古蹟建築豐富，特別有資格升格為直轄市，不反對其他縣市升格，「但彰化不能被跳過。」

陳素月說，台南、桃園等升格直轄市之後，彰化縣邊緣化很明顯，人才被磁吸，公務員寧可去直轄市任職 ，彰化縣發展受阻礙，目前新竹、基隆升格議題都牽涉法律修改及合併問題，但彰化縣不必修法即能就地升格。

謝衣鳳說，彰化升格不需要浪費修法成本，希望行政院大力支持，且現今直轄市升格，由市長派任區長，非民選區長造成行政效率略顯不足，彰化升格後，可以保留區長選舉，當成全國示範區。

陳秀寳說，彰化縣工商業服務現況，是六都以外最蓬勃，升格後持續發展趨勢，可提升鄉親生活品質，達成共榮、共享經濟，中央應就區位發展討論地方升格議題。

東吳大學法律系教授胡博硯指出，彰化升格困難度最低，否則一旦牽扯修法，經朝野抗衡後，達成共識不知何年何月，且縣市合併要提出計畫，不同縣市有不同主軸發展，但彰化原地升格，不會有困擾。

台灣教授協會副會長陳俐甫說，直轄市吸走非直轄市人口，在少子化漸趨嚴重下，彰化未來反而會低於125萬，時間就是彰化升格敵人，彰化應該優先升格，否則其他縣市升格完，人口就被吸走，在正義道理上不公平。

民進黨 彰化

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