國民黨文傳會21人副主委團成形 長跑好手林義傑獲任命

國民黨主席朱立倫就任後，重組黨發言系統，除正副發言人團外，21人文傳會義務副主委團也成形。其中除有14位雙北、桃園、台中與高雄等5都現任市議員，黨內屬「馬系」的長跑好手林義傑也獲任命，後續布局引發聯想。

文傳會新一波義務副主委任命名單中，包含台北市議員戴錫欽、王鴻薇、徐弘庭、鍾沛君與張斯綱，新北市議員有陳儀君、葉元之、陳偉杰、江怡臻，台中市議員羅廷瑋、黃健豪，高雄市議員陳美雅、李雅靜，桃園市議員舒翠玲。

此外，文傳會前副主委黃子哲、鄭世維，高雄市議會副議長陸淑美之女黃韻涵、高雄市青年局前局長林鼎超、雲林縣政府新聞處前處長周柏吟，與曾獲前總統馬英九陣營推薦為黨不分區立委候選人，最後因故未被提名的林義傑也都獲任命。

而文傳會此波義務副主委名單中，張斯綱、江怡臻、黃子哲3人，也是黨發言人。

另外，文傳會除這波20人義務副主委名單外，已完成任命的黨史館主任林家興也兼任文傳會義務副主委。