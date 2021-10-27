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揮別疫情 海巡署南沙太平島港整修月底前正式開工趕建

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
太平島。 圖／漁業署提供
太平島。 圖／漁業署提供

海岸巡防署明年編列16億餘元預算，連年展開「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」，但因新冠疫情造成工人登島受限等因素，工程進度落後。海巡署表示，這項工程將在本(10)月底前正式開工，會配合4000噸級巡防艦成軍靠泊需求積極趕建。

立法院預算中心指出，海巡署為強化南海巡護能量，計畫以火力、噸位、耐浪力及續航力均較具優勢的100噸級巡防艇常駐太平島，以落實南沙海域巡弋工作。另為落實使太平島成為「人道救援中心」及運補基地之目標，該署所提出的「籌建海巡艦艇發展計畫」，擬透過優先建置具醫療設備的4000噸級巡防艦，提升維護南海主權與捍衛漁權功能，並作為強化海巡執法及執行人道救援作業之重要能量，因此辦理「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫」。

預算中心表示，這項計畫期程109年至112年，4年總經費16億4842萬5千元，這計畫111年度預算案編列6億5930萬元，預計辦理工程施工作業，包括100噸級巡防艇避颱強化工程、4000噸級巡防艦港側航道加深工程、碼頭附屬設施強化工程及配合設施等。111年度預算案於「海巡工作-艦隊勤務」項下編列南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫第3年經費6億5930萬元，比110年度預算數1億7968萬5千元增加4億7961萬5千元，增幅2.67倍。

但預算中心指出，根據海巡署提供「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫」預算編列及執行情形，這項計畫截至110年8月底止累計已編列數1億8952萬2千元，累計執行數僅2027萬8千元，占累計已編列預算數的比率為10.70%，累計預算執行率低於2成，預算執行情形未臻理想 ，海巡署說是受COVID-19疫情影響所致。

但海巡署向預算中心表示，囿於今(110)年度新冠肺炎疫情影響，作業工人登島作業受防疫措施限制，導致整體工程進度未如預期。「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」預計於10月底前正式開工，屆時預算支用將大幅提升。

海巡署 太平島 碼頭

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