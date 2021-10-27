「討人厭」程度是被罷免關鍵？林昶佐、王浩宇、黃捷、陳柏惟網路好感排名曝光

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文／葛緯詩

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案通過，中正萬華區無黨籍立委林昶佐被鎖定可能是下一個目標，儘管第二階段連署結果尚未出爐，網路上藍綠已經展開積極的攻防，林昶佐也向國民黨主席朱立倫喊話「適可而止」，並指控國民黨這一年來不斷發起報復性罷免、撕裂社會，讓自己成為被國際認證的中國滲透勢力，拉出一波聲量高峰，不過觀察近半年的趨勢，仍遠不及因為巡視環南市場時，砲打柯文哲挨轟「作秀」、「演戲」的爭議事件。

環南市場爭議創聲量新高 林昶佐作風轉趨低調

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/04/29~2021/10/25），林昶佐聲量最高峰出現在7月2日巡視環南市場，網路聲量共計17萬8420筆。原先是中央與地方一同視察的行程，林昶佐身為中正萬華區地方立委也現身其中，但卻被認為沒有幫萬華人說話，還站在衛福部長陳時中身旁，砲轟台北市長柯文哲只會講廢話、慢半拍，遭一旁聽不下去的自治會長林勝東洗臉「你也沒來過，只會給人吐槽」。

林勝東這一罵不只罵出林昶佐的網路聲量高峰，也讓疫情期間等不到「3+11」會議記錄，反被貼上感染源頭「萬華毒窟」汙名化標籤的萬華人一吐怨氣，大舉灌爆林昶佐的臉書，甚至揚言要罷免他，最後林昶佐發文致歉「我在會中難掩不耐的發言，我要向市民朋友表達誠摯的歉意」，遭嗆聲之後，行事作風轉趨低調。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/04/29~2021/10/25)





林昶佐熱門關鍵字 演戲、作秀、適可而止都上榜



觀察熱門關鍵字，林昶佐因為環南市場事件引起民怨，挨轟「滾回去唱歌」、「要演戲去電視演」，網路熱門字詞「演戲」、「作秀」、「民怨」、「甩鍋」等都上榜。正面臨第二階段連署審查的林昶佐被認為是下一個罷免目標，隨著立委陳柏惟罷免案通過，《選罷法》下修爭議吵的沸沸揚揚，還被網友翻出林昶佐過去主張下修罷免門檻，如今卻向國民黨主席朱立倫喊話「適可而止」不要撕裂社會，挨酸「又在檢討別人」，也讓「適可而止」四個字上榜。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2021/04/29~2021/10/25)

相較王浩宇、黃捷、陳柏惟好感度 林昶佐低調行事博好感居第二名



前高雄市長韓國瑜遭罷免後，罷免烽火四起，接續有桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、台中立委陳柏惟被鎖定罷免。觀察第二階段送件起兩週內的網路好感度，黃捷網路好感度（正負情緒比）P/N值0.54最高，其次為林昶佐P/N值0.49，高於外界認為是因為「嘴秋」，喜歡到處開戰場激起仇恨值，最終才會遭罷免成功的王浩宇、陳柏惟。

值得注意的是，林昶佐在環南市場爭議後明顯轉趨低調，網路聲量一直到南下聲援陳柏惟，以及陳柏惟被罷免後向國民黨喊話「適可而止」才又拉起高峰。近期選擇少說多做，積極做好選民服務，網路好感度因此並不算差。但面對即將而來的罷免案，網友關注焦點重回他自己身上，忍不住回嗆國民黨是撕裂社會「讓自己成為中國滲透勢力」，恐怕要小心又被批評是在貼標籤、操作意識形態，反而適得其反，激起更多的仇恨情緒，除此之外，林昶佐近期更是積極回到選區進行基層服務，臉書也頻頻發文向外界公布政績，爭取更多支持與認同。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路好感度(分析區間:2021/04/29~2021/10/25)





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年10月13日至2021年10月25日。