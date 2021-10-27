東部快鐵變環島高鐵 政策轉彎打臉前朝部長也重傷選情

交通部今年8月提出宜蘭高鐵選址以「四城站」最優方案，掀起地方反彈，部長王國材昨天說高鐵宜蘭站址要考慮能不能延伸，更讓地方感到錯愕，當初如果知道高鐵可能往南延伸，也不必考慮宜蘭站了。中央前後政策大轉彎及說法反覆，不但有損執政威信，連民進黨自家人也搞不清方向，更傷了地方選情。

交通部前部長林佳龍去年提出「西部高鐵、東部快鐵」，意指高鐵的終點站在宜蘭，宜蘭也是東部快鐵的起點，但該政策才1年多，王國材就拋出「環島高鐵不是夢」，推翻宜蘭是高鐵終點站之說。

此舉讓人聯想之前的高鐵宜蘭選址，原本林佳龍任內幾乎確定「宜蘭站」，但案子到王國材手上，因施工困難、腹地等因素，一條條理由都排除宜蘭站，站址往縣政中心站靠攏。

重大交通政策之宣布，經常被執政黨操作成選前的催票大利多，高鐵延伸宜蘭是2019年立委選舉的政策話題，眼見明年是五合一大選，藍綠兩黨參選人對高鐵站址的主張，原本就是一場選前角力。國民黨宜蘭縣長林姿妙建議設在縣政中心站，民進黨有意參選縣長的市長江聰淵與民進黨地方人士主張宜蘭站。

民進黨立委陳歐珀、市長江聰淵等人早得知綜合規劃報告書中，專家建議把高鐵站址設「宜蘭站」，於是公開力挺；未料，交通部8月到宜蘭會勘與立委座談時，竟釋出四城站最優方案，直接打臉民進黨地方人士的「宜蘭站」，掀起民意大反彈。

交通部針對選址一事未與地方溝通，最大敗筆，如今部長王國材又拋出宜蘭站往南延伸的環島高鐵，重大交通政策牽一髮而動全身。民進黨地方人士直言，如果早知高鐵要往南延伸，就不會主張進入市區的「宜蘭站」！因為若要再往南延伸，路線避開拆遷再拉出去東邊，遭來反彈及付出大成本，絕非適當方案。

前後才1年多，「西部高鐵、東部快鐵」變成環島高鐵？此舉打臉的恐怕不只是前朝部長，從交通部主張高鐵四城站到高鐵南延說，更讓地方人士摸不清方向，不必藍營出招，民進黨就自亂陣腳，重創選前士氣，執政黨原本好好的一盤棋，怎會搞成這樣？