朱立倫新政綱拚台灣民主未來 批民進黨操弄網軍逆民主

國民黨全代會周六登場，今天中常會將通過象徵新任主席「施政方針」的「國民黨政策綱領」修正案。新任主席朱立倫版的政綱以「護台灣、保民主、拚未來、重返執政」為題，強化對當前社會議題關注，兩岸路線加入朱「求同尊異」主張。

政綱中也提到，國民黨身為開國政黨、百年大黨，政策主張根本基礎與不變初心是心繫台灣發展、親善大陸人民、連結國際社會、促進大同世界理想，國民黨人要追憶前人貢獻，更要在危局時挺身而出，守護自由地區2300萬同胞共同家園。

朱立倫新政綱有「捍衛民主價值、擴大國際參與、振興中華文化、優化工商結構、追求民生均富、確保供電穩定」等六大主軸與十大項政策綱領，盼重建一個團結、正視彼此差異與包容的台灣，實踐百年傳承，再造中華民國。

最受關注的兩岸部分，新政綱肯定當前中國大陸綜合實力崛起，但國民黨仍會在中華民國憲法、延續過去黨章、政綱基礎，堅持反對「台獨」、「一國兩制」，並主張兩岸應擱置爭議，以「求同尊異」精神促進經貿自由化及民間社會力往來。

政綱中並提到，國民黨兩岸路線過去基礎含2005年「連胡五項願景」與前總統馬英九主政8年基本方針，在「九二共識、一中各表」務實基礎，由「求同存異」走向「求同尊異」，開展兩岸和平穩定發展，刪除「不統、不獨、不武」文字。

政綱中也宣示，國民黨作為一個民主政黨，不會放棄重返執政的決心，不會忘記當前監督執政者的重責，將建立「影子內閣」強力監督、制衡違法濫權政府，導正清算鬥爭惡法，捍衛民主憲政價值，成為重獲大眾信任的「準執政黨」。

政綱中也批評，民進黨政府「一邊倒」外交政策，壓縮我國國際生存空間，加深台海衝突局勢；僵化能源轉型政策，未終結碳排問題，還破壞藻礁等生態；操弄網軍造成「逆民主」潮流，社維法箝制人民言論自由，轉型正義造成社會裂痕。

朱立倫新政綱中，也大量放入當前社會關注議題，包含少子化與超高齡「風險社會」問題、護藻礁議題、全球極端氣候問題，並主張應保障外送員勞動權、落實居住正義、發展人工智能（AI）、維護動物權，推動體育署升格「運動發展部」。

至於近來民進黨力推的修憲議題，新政綱中也表態，支持降低參政年齡至18歲，但要推動不在籍投票；恢復立法院閣揆同意權，並主張推動氣候變遷入憲。