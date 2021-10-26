王國材拋宜蘭高鐵南延 地方錯愕:之前不是說施工困難？

「高鐵路線延伸，宜蘭不就是終點站嗎？」由於路線不會再拉出去，民進黨地方人士基於鐵道乘客轉乘之便，之前主張高鐵站址必須設在宜蘭站，今天交通部長王國材卻拋出的往南延伸及環島高鐵說，讓人感到錯愕；立委陳歐珀表示，想像太遙遠，先把現在的東部快鐵建設完成再說。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇表示，之前交通部不是說高鐵若要往南延伸到花東，因為要經過很多隧道，隧道寬度無法容納高鐵的車廂，考量到工程困難，所以高鐵延伸宜蘭是終點，再往花東的交通則是銜接東部快鐵。

陳俊宇表示，宜蘭站是高鐵的終點、東部快鐵的起點，與宜蘭鐵路高架化形成「三鐵共站」，所以高鐵的宜蘭站會扮演東西交通重要樞紐的角色，「之前中央不是都這麼說的嗎？怎麼變了？」

林佳龍去年5月提出「西部高鐵、東部快鐵」打造6小時環島生活圈，交通部還投入5千萬元啟動東部快鐵可行性研究。立委陳歐珀表示，他曾在立法院質詢過林佳龍，此一重大交通政策有獲得總統及行政院長報告，獲得支持。

交通部長王國材今受訪拋出「環島高鐵不是夢」，高鐵宜蘭站址的選擇要考慮能不能延伸，不是說進了市區就跑不出來，未來工程技術愈來愈強，現在找不到路廊，將來可能有新技術可以通過。

陳歐珀說，或許先進技術可以克服隧道工程難度，但更重要是環島高鐵的龐大財政問題，鐵路電氣化今年才完成，花蓮到台東的鐵路雙軌還需3年時間，先把現階段的東部鐵路建設完成再說。

高鐵延伸宜蘭4個站址中，位於市區的宜蘭站及羅東站拆房徵地，破壞最大。陳歐珀說，大家都認為高鐵延伸到宜蘭是終點站，且地方人士基於花東居民經東部快鐵到宜蘭的轉乘方便，所以才主張高鐵站址在「宜蘭站」。