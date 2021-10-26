四公投攸關國家整體發展 蘇貞昌：盼國人投下不同意

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
行政院長蘇貞昌在立法院答詢時表示，四項公投關係到台灣能源轉型、國際貿易、國際參與及整體安全。記者胡經周／攝影
行政院長蘇貞昌在立法院答詢時表示，四項公投關係到台灣能源轉型、國際貿易、國際參與及整體安全。記者胡經周／攝影

四項公投案12月18日登場，蔡總統明天在中執會前親上火線談話，向外界說明民進黨對於公投的態度。行政院長蘇貞昌今天在立法院答詢時表示，四項公投關係到台灣能源轉型、國際貿易、國際參與及整體安全。上至總統，下至行政團隊都會向全國報告，盼國人能支持蔡政府，對政治操作的公投投下不同意票，國家才會更有力。

根據台灣民意基金會最新民調，蔡總統及蘇貞昌滿意度過半，蘇揆今答覆民進黨立委莊瑞雄質詢時表示表示，政府非常注意民意反映，感謝有過半國人給蔡總統和他肯定，這不是他個人的成績，是行政團隊一起努力的成果。

針對四項公投，蘇揆說，公投應就事論事，他昨天主持淡江大橋八里端通車典禮，新北市長侯友宜站在他旁邊，對於重啟核四，侯也說「連核廢料都無法處理。」台灣經濟創11年來新高，民生、經濟、工業都要用電，怎可能不發電？且政府還是用天然氣代替燃煤，也是對空汙的減少。

談到反萊豬公投，蘇貞昌說，政府進口萊豬是符合國際安全標準，國民黨開放萊牛、還揪團吃牛肉麵，卻把萊豬描寫成毒豬肉，又說要親美、設代表處，美國人一定不接受、且大大反對。

蘇貞昌表示，台灣和美國貿易已達到2.3兆元，「和人家做生意，要賣人家又不准人家來，這不對，」政府一定會以科學證據、國際標準把關，台灣一直希望政府加入CPTPP，當中的11國家都接受含有符合國際安全標準的豬肉，「只有我們不接受，這怎麼加入？台灣一定要走出去。」

蘇揆重申，一個國家發展要面面具到，民眾對於四個公投的決定，關係到台灣能源轉型，關係到國際貿易、國際參與，以及台灣整體安全，「台灣要進步、要與國際做貿易，維持能源轉型，上至總統，下至行政團隊會和國人報告，」盼民眾支持，讓政府繼續為國人維持「最安全、能源轉型最好，並能和國際接軌，讓經濟能成長，」對台灣才更有力、更進步。

公投 蘇貞昌

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